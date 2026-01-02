Slušaj vest

Nage fotografije Džeklin Kenedi Onasis, snimljene na grčkoj plaži 1972. godine, postale su viralne, izazvavši neviđeni šok. Decenijama se verovalo da su paparaci slučajno otkrili njenu lokaciju, ali nova knjiga iznosi jezivu tvrdnju – iza svega je stajao njen sopstveni muž, milijarder Aristotel „Ari“ Onazis.

Prema rečima autora Kristofera Andersena, poznatog biografa porodice Kenedi, Onazis je lično dojavio fotografima gde će Džeki biti i u koje vreme, dozvoljavajući im da je slikaju potpuno golu na plaži ostrva Skorpios.

Fotografije koje su bile deo osvete

Kontroverzne fotografije, na kojima bivša prva dama SAD bezbrižno šeta obalom bez ijednog komada odeće, ubrzo su se pojavile u časopisima i novinama širom sveta. Andersen tvrdi da ovo nije senzacionalizam već namerna kampanja ponižavanja, osmišljena u vreme kada je brak Džeki i Arija bio u potpunom rasulu.

Njihova veza bila je ispunjena neverstvom, dugim razdvajanjima i otvorenim prezirom, a Onazis navodno nikada nije prestao da održava vezu sa poznatom operskom divom Marijom Kalas.

„Udovica“ kao meta poniženja

Knjiga „Dobar sin: DŽFK mlađi i majka koju je voleo“, koja se bavi odnosom između Džeki i njenog sina Džona F. Kenedija mlađeg, navodi da je Onasis često javno omalovažavao svoju ženu, nazivajući je „udovicom“ tokom intervjua.

Iako su se venčali 1968. godine, njeni prijatelji i porodica nikada nisu verovali da je brak sa grčkim brodarskim magnatom bila dobra odluka. Njegova veza sa Marijom Kalas bila je javna tajna, a prema svedočenjima, Ari je koristio medije da kazni Džeki svaki put kada bi „prekršila granice“.

Ključni trenutak: Deset fotografa i detaljne mape

Kulminacija sukoba dogodila se 1972. godine. Umoran od Džekinog stalnog tuženja medija zbog narušavanja privatnosti, Onazis je navodno pozvao deset fotografa i dao im precizne mape, rasporede i vremena svojih odmora na plaži.

Skandal je bio ogroman. Džeki je u medijima dobila nadimak „Žbun od milijardu dolara“, dok su njena deca godinama trpela okrutno ismevanje zbog fotografija.

Nesvesna da je njen muž bio glavni organizator cele afere, zahtevala je da se tuži svaka novinska kuća koja je objavila fotografije. Umesto toga, Onazis je otišao kod advokata i podneo zahtev za razvod – koji, uprkos svemu, nikada nije pravno okončan pre njegove smrti 1975. godine.

Ljubavnica koja je bila „prava žena“

Do kraja života, Ari je nastavio vezu sa Marijom Kalas. Njegovi prijatelji su tvrdili da je ona žena koju je istinski voleo, dok je njegov brak sa Džeki bio više stvar prestiža nego emocija.

Skandal sa fotografijama bio je poslednji udarac već javno narušenoj vezi. Na početku njihovog braka, Onazis je ostavio Džeki samu dve nedelje, putujući po Evropi, navodno zbog posla. Kada je čuo da je uznemirena, vratio se da je povede na luksuzni odmor – a zatim je ponovo pobegao kod Kalas.

Pisma koja povređuju muški ego

Situacija se dodatno pogoršala 1970. godine, kada su objavljena intimna pisma koja je Džeki pisala Rozvelu Gilpatriku, uključujući i jedno napisano samo nekoliko dana nakon njihovog venčanja.

U knjizi se navodi da je Onazis mogao da toleriše razne uvrede na svoj račun, ali sama pomisao da bude javno prevaren duboko je povredila njegov ego. Kao odgovor, pojavio se sa Kalas u restoranu, unapred obaveštavajući fotografe da će biti tamo.

Džeki je uzvratila pojavljivanjem u istom restoranu i sedenjem za istim stolom – jasna poruka da ona i dalje ima kontrolu. Prema rečima autora, Onazis je uživao u rivalstvu između dve žene.

Navodno se čak hvalio svojim aferama, izjavljujući: „Svi ovde znaju tri stvari o Aristotelu Onazisu – spavam sa Marijom Kalas, spavam sa Žaklin Kenedi i neverovatno sam bogat.“

