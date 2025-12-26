Slušaj vest

Dreg kraljice Harem Girls  važnim su pripremama za Pesmu za Evroviziju 2026, a na sceni im se ove godine pridružuje i pevačica Ivana Krunić. Njihova saradnja već je izazvala veliku pažnju, a sada su otkrile kako je do nje uopšte došlo.

Kako navode, pesma je bila gotova, ali je nedostajala osoba sa energijom koja bi se prirodno uklopila u ceo koncept.

– Nastala je pesma i onda smo znale da mora da se pojavi neko sa pravom energijom. Kada je Ivana izašla na binu Arene tokom Teinog koncerta, samo smo se pogledale i rekle: „To je to“ – otkrile su Harem Girls.

Pogledajte u galeriji kao je izgledao prošlogodišnji nastup Harem Girls na PZE:

Harem Girls na PZE 2025 Foto: Printscreen/YouTube/RTS Pesma Evrovizije - Zvanični kanal

Ivana Krunić: „O ovome sam sanjala ceo život“

Ivana Krunić ne krije da je oduševljena saradnjom i reakcijama publike, koje su, kako kaže, nadmašile sva očekivanja.

– Niko ovo nije očekivao, a reakcije su fantastične. Ponosna sam i čast mi je što učestvujem u projektu sa ovakvim ljudima. O ovome sam sanjala ceo život – rekla je Ivana.

Pevačica je istakla i da je prethodnih godina slala pesme za PZE, ali da se nijedna nije našla među odabranima.

– Dve godine sam slala pesmu i nije prolazila. Mislim da je sada ovo ozbiljna, moćna šestorka i da je pesma moderna, zanimljiva i drugačija – dodala je ona.

Kako im se život promenio posle PZE 2025

Harem Girls su se osvrnule i na to koliko im se svakodnevica promenila nakon prošlogodišnjeg učešća na PZE.

– Imamo više nastupa nego ranije, a promenila se i svest ljudi. Znaju nas čak i oni koji ne žele da nas znaju. Nekome smo fantastične, nekome nismo – i to je u redu. Najvažnije nam je da ljudi shvate šta zapravo znače „dreg kraljice“ – poručile su.

Bez Maje Nikolić na PZE 2026

Na PZE 2026 neće biti Maje Nikolić, čija pesma ove godine nije prošla selekciju. Harem Girls su prokomentarisale i tu odluku.

Harem Grls i Maja Nikolić bile su jedno vreme u sukobu
Harem Grls i Maja Nikolić bile su jedno vreme u sukobu Foto: Damir Dervišagić

Uvek postoji sledeća godina. Žao nam je što Maja nije prošla, jer je prošle godine donela poseban duh – neko je voli, neko ne, ali uvek je zanimljivo. Sa Majom je uvek zanimljivo – rekle su one.

Dodale su i da su izgladile odnose sa pevačicom.

Spustila je gard, čak je trebalo da dođe na moj nastup. Ali pesma „Da ti rađam sinove“ – to se zna da na PZE ne prolazi – poručile su bez zadrške.

Zejna kao najveća konkurencija

Govoreći o ostalim učesnicima, Harem Girls ističu jedno ime kao posebno ozbiljnu konkurenciju.

Zejna nam je jaka konkurencija. Ona uvek ima odlične pesme. U sjajnim smo odnosima i želimo joj puno sreće, kao i svim ostalim takmičarima – rekle su.

Ivana Krunić
Ivana Krunić Foto: Kurir Televizija

Za kraj su dodale da je ovogodišnji nastup podignut na znatno viši nivo.

– Sve je ozbiljnije nego prošle godine, lakše ide ceo proces. Cilj nam je i da smršamo do nastupa – zaključile su uz osmeh.

(Kurir.rs/Blic)

 Video: Harem Girls pevaju pesmu "Aladine"

Harem girls otpevale refren i posle pozdrave kurir Izvor: Kurir