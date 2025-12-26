Slušaj vest

Velika policijska akcija sprovedena u Istanbulu u okviru opsežne istrage o narkoticima rezultirala je hapšenjem osam osoba, među kojima je i poznata turska glumica Sadet Ezgi Ejuboglu (37), saopštile su nadležne institucije.

Ejuboglu je domaćoj i međunarodnoj publici poznata po ulozi Ajbige Hatun u drugoj sezoni izuzetno popularne serije „Sulejman Veličanstveni“, koja se emituje na Kurir televiziji u 20.50 časova.

Teške optužbe protiv glumice

Prema navodima Glavnog javnog tužilaštva u Istanbulu, nalog za privođenje glumice izdat je zbog sumnje da je kupovala, posedovala i koristila narkotičke i stimulativne supstance za ličnu upotrebu.

U istoj istrazi, Eser Kučerorel i Ismail Ahmet Akčaj uhapšeni su pod sumnjom da su se bavili proizvodnjom i trgovinom narkoticima.

Optužbe za prostituciju i ilegalno oružje

Još četvoro osumnjičenih – Jigit Mačit, Mehmet Ali Gul, Gizem Turedi i Mehmet Gučlu – privedeni su zbog sumnje da su podsticali i omogućavali prostituciju.

Peti osumnjičeni, Saim Mačit, uhapšen je zbog kršenja Zakona br. 6136, koji se odnosi na nedozvoljeno posedovanje oružja, noževa i sličnih sredstava.

Svi osumnjičeni privedeni su tokom koordinisanih policijskih akcija na više lokacija u Istanbulu.

Zaplenjena droga, oružje i falsifikovani dolari

Tokom pretresa, policija je zaplenila registrovano i neregistrovano vatreno oružje, startne pištolje, različite vrste municije, osam narkotičkih pilula, kristalne i tečne narkotike, kao i 51 kapsulu za koje se sumnja da sadrže drogu.

Među zaplenjenim predmetima pronađena je i oprema za konzumiranje narkotika, uključujući mlin za drogu. Posebnu pažnju izazvao je pronalazak paketa sa praznim papirima između kojih su bili postavljeni novčanici od 100 dolara, kao i 19 falsifikovanih američkih novčanica sa uklonjenim srednjim delom.

Istraga se širi – na meti i poznate ličnosti

Ova akcija deo je šire istrage koja poslednjih dana potresa Istanbul, a usmerena je na javne ličnosti i osobe iz sveta zabave i medija.

U prethodnom talasu privođenja uhapšene su i poznate ličnosti poput pevačice Alejne Tilki, influenserke Danle Bilić i glumice Irem Sak. Policija je saopštila da tri osumnjičene osobe nisu pronađene na prijavljenim adresama.

Uhapšen i poznati novinar

Među osobama koje su već završile u pritvoru nalazi se i istaknuti novinar Mehmet Akif Ersoj, bivši glavni urednik televizije Haberturk. On je uhapšen početkom decembra zajedno sa još nekoliko osoba, a tužilaštvo ga tereti za konzumaciju narkotika i povezanost sa prostitucijom.

Istraga je i dalje u toku, a nadležni organi navode da nova hapšenja nisu isključena, jer se prikupljeni dokazi i dalje analiziraju.

