Trenutno najpopularnija Holivudska glumica današnjice, Sidni Svini, često se povezuje sa mnogim momcima i udvaračima, pa je tako otkriveno da su joj u inboks na Instagramu pisali i mnogi najbolji fudbaleri iz Premijer lige.

Prema novim glasinama, atraktivnu glumicu zanosnih oblina je osvojio fudbaler Milana i reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država, Kristijan Pulišić.

Kristijan Pulišić Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glasine za sada nisu dobile potvrdu, ali se masovno šire na društvenim mrežama, a preneli su ih i mnogi renomirani mediji u Evropi, posebno u Italiji.

Kristijan Pulišić je inače po poreklu Hrvat, ima i hrvatski pasoš, što je otkrio kada je prvi put razgovarao sa Lukom Modrićem, nakon što je legendarni hrvatski fudbaler ovog leta stigao u Milan.

Kristijan Pulišić igra na poziciji desnog krila, ugovor sa Milanom ima do juna 2027. godine, za reprezentaciju SAD je nastupio 82 puta i postigao 32 gola i jedan je od najboljih fudbalera Amerike ikada i biće sigurno glavna zvezda tima na predstojećem Svetskom prvenstvu gde je SAD domaćin.

Tokom karijere je igrao za Borusiju Dortmund i Čelsi, pre nego što je 2023. prešao u Milan.

Osvojio je Ligu šampiona i Svetsko klupsko prvenstvo, ali ukoliko je osvojio Sidni Svini, mnogi navijači će smatrati da mu je to najveći "trofej" do sada.

