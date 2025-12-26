Slušaj vest

Australijska muzička zvezda Kajli Minogobeležila je protekle decenije u industriji zabave svojim hitovima, a izdvojlia se i kao jedna od najlepših žena svetske scene. Tako je ostalo do danas, kada Kajli ima 57 godina i u svakoj prilici oduševljava izgledom, a ona ne krije kako se neguje da bi to postigla.

Kako pevačica ističe, sve to, ipak, nije njena zasluga.

– Potreban je tim, mogu vam reći – istakla je pre nekoliko godina za ITV. – Ne ustajem ovakva iz kreveta!

Kako se neguje Kajli Minog?

Međutim, njeni principi nege su prilično jednostavni. Kajli Minog se trudi da se zaštiti od štetnog dejstva UV zračenja, da joj koža bude čista kad god je to moguće, odnosno redovno skida šminku, a konsultuje se i sa stručnjacima.

– Moji saveti bi bili: zaštita od sunca, čišćenje tkaninom, poput muslina... I uvek skidam šminku. Zbog posla se šminkam već dugo, dugo. I dobar dermatolog, ako imate vremena da odete na tretmane – objasnila je ona.

Kajli redovno koristi blagi hemijski piling, zahvaljujući kojem se redovno oslobađa mrtvih ćelija kože, pa joj je ten blistav, a koža spremna da bolje apsorbuje sve proizvode za negu. I ne troši mnogo novca, jer za to koristi Alpha-H Micro Cleanse Super Scrub, koji košta manje od 50 dolara, dok lice čisti sredstvom Pond Cold Cream Cleanser, za koji izdvaja oko osam dolara.

– To je zapravo sve što koristim kako bih brinula o svojoj koži. To su klasici. Koristi ih i moja mama i zaista deluje, pravi veliku razliku – kaže pevačica.

Što se tiče hidratacije, Kajli redovno potom nanosi i dnevnu kremu sa SPF-om, kao i noćnu kremu.

Starenje je sasvim normalna stvar

Pevačica se, kako je objasnila jednom prilikom u intervjuu za Good Housekeeping, ne opterećuje svojim godinama, iako priznaje da se ponekad iznenadi kada shvati koji broj stoji pored njenog imena.

– Morate to da prihvatite, čak i ako vam nije do toga... Srećna sam što sam još uvek ovde, tako da je sve u redu – kaže ona.

