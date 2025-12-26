Slušaj vest

Jedina holivudska glumica plave krvi godinama je prolazla kroz pakao pokušavajući da izbavi svoje najstarije dete iz kandži zloglasnog kulta. Katarina Oksenberg naposletku je u tom podvigu i uspela – Indija je danas srećna i nasmejana mlada žena, koja je nedavno postala i majka. Zvezda "Dinastije", majke svih sapunica, ima još dve ćerke. Dobila ih je u braku sa kolegom Kasperom van Dinom, a zovu se Maja i Selest.

Katarina Oskenberg, ćerka princeze Jelisavete Karađorđević, pre nekoliko godina objavila je knjigu "Zarobljena", posvećenu najvažnijoj akciji koju je u životu preduzela, svojevrsnom krstaškom pohodu protiv nemilosrdnih predatora iz sekte NXIVM. Srećan ishod znamo: Indija, koja je letos napunila 34 godine, vratila se u kolosek i postala uspešna producentkinja, spisateljica i aktivistkinja. Srećno je udata, a u septembru 2024. postala je i majka.

Katarina Oksenberg Foto: Printscreen

Bile su to najlepše vesti posle teškog perioda kroz koji je godinama prolazila cela porodica. Kneginja Jelisaveta postala je prabaka, Katarina baka, a devojčica po imenu Delfin Jelisaveta ima i dve tetke sa mamine strane. To su Indijine mlađe sestre Maja i Selest, koje je njena majka dobila tokom braka sa glumcem Kasperom van Dinom.

Maja ima 24 godine i diplomu univerziteta u Los Anđelesu, prestižnog UCLA. U opisu njenog profila na Instagramu stoji podatak da je glumica. Dakle, nastavila je maminim stopama. Do sad se pojavila u nekoliko filmova: pored tate u ratnom ostvarenju "Bitka za Sajpan" 2022, a ranije u komediji "Kismet" i avanturističkoj bajci "Uspavana lepotica". U IMDB bazi upisan je i dečji film "Pas koji je spasio Božić".

Kad već pominjemo Instagram, na popularnoj društvenoj mreži pojavila se 2023. godine. Ako je suditi prema objavama, Maja Oksenberg "voli sve što vole mladi": uživa u putovanjima sa svojim dečkom (u postu od 1. maja otkrila je da su zajedno tri godine), posebno joj se dopada Japan, često obilazi muzeje...

Pomenula ju je i baka, kneginja Jelisaveta, gostujući nedavno u našem podkastu: "Sada idem ponovo kod nje, pošto njena druga ćerka treba da se uda. Zet je polu Japanac. On je jako mlad, ima 22 godine, još nije završio univerzitet. Ona se zove Maja, mnogo je lepa. Želi da bude glumica kao njena majka."

