Merenje gostiju i duhova: Ovo su najbizarnije božićne tajne koje krije kraljevska porodica
Iza glamura i bajkovitih scena božićnih proslava britanske kraljevske porodice kriju se vekovni, često bizarni običaji. Ono što javnosti može izgledati kao elegantna gozba, članovima Vindzora ima pravila i rituale koji zvuče gotovo neverovatno.
Vaganje gostiju i večere pod uticajem princa Alberta
Jedna od najneobičnijih tradicija datira iz vremena kralja Edvarda VII, kada je svaki član porodice i gost meren na antičkoj vagi pre i posle božićnog ručka. Svrha rituala bila je da se proveri da li su svi dobro jeli i da li su uživali u obroku.
Glavna večera, pod uticajem nemačkih običaja princa Alberta, održava se na Badnje veče, a ne na Božić. Na kraju ručka, monarh nazdravlja glavnom kuvaru čašom viskija nakon što lično iseče pečenje - običaj koji se i danas poštuje.
Ekscentrični pokloni
Članovi kraljevske porodice poznati su i po svom neobičnom pristupu darivanju. Pokloni su često simbolični i duhoviti, ali istorija pamti i prilično bizarne.
Kraljica Marija je svojim prijateljima poklanjala ormariće za skrivene telefone, smatrajući ove uređaje „instrumentom neuporedivo velike vulgarnosti“.
Princeza Alisa, vojvotkinja od Glostera, poznata po svojoj štedljivosti, obezbeđivala je osoblju biljke iz staklenika uz strogo pravilo da se saksije moraju vratiti kada biljka uvene.
Duhovi i misterije
Božić u kraljevskim rezidencijama je često obavijen velom misterije. Kaže se da Anmer Hol, dom princa od Velsa, opseda duh Henrija Volpola od 16. veka. U Sandringemu, prema svedočanstvima, duh se pojavljuje upravo na Badnje veče.
Istorija beleži i neobične situacije, kao na primer 1932. godine, kada je kralj Džordž V održao prvo božićno obraćanje naciji putem radija, ali je bukvalno propao kroz pletenu stolicu. Tradicija božićnog obraćanja nastavljena je i pod kraljem Čarlsom III.
Dramatični događaji kroz vekove
Kraljevski Božići su takođe bili svedoci dramatičnih događaja:
- Godine 1950, škotski studenti su ukrali Skonski kamen iz Vestminsterske opatije – ključni simbol britanskog krunisanja.
- Sam Božić je nekada bio zabranjen, kada je Oliver Kromvel proglasio praznik grešnom proslavom u 17. veku.
- Tokom vekova, praznik su obeležavale lovačke ekspedicije sa stotinama ubijenih fazana, intrige i lične drame među članovima porodice.
Sve ove priče pokazuju da su kraljevski Božići oduvek bili mešavina tradicije, ekscentričnosti i istorijskih obrta, daleko izvan fasade glamura i medijskih fotografija.
