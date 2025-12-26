Slušaj vest

Iza glamura i bajkovitih scena božićnih proslava britanske kraljevske porodice kriju se vekovni, često bizarni običaji. Ono što javnosti može izgledati kao elegantna gozba, članovima Vindzora ima pravila i rituale koji zvuče gotovo neverovatno.

Vaganje gostiju i večere pod uticajem princa Alberta

Jedna od najneobičnijih tradicija datira iz vremena kralja Edvarda VII, kada je svaki član porodice i gost meren na antičkoj vagi pre i posle božićnog ručka. Svrha rituala bila je da se proveri da li su svi dobro jeli i da li su uživali u obroku.

Foto: James Veysey / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glavna večera, pod uticajem nemačkih običaja princa Alberta, održava se na Badnje veče, a ne na Božić. Na kraju ručka, monarh nazdravlja glavnom kuvaru čašom viskija nakon što lično iseče pečenje - običaj koji se i danas poštuje.

Ekscentrični pokloni

Članovi kraljevske porodice poznati su i po svom neobičnom pristupu darivanju. Pokloni su često simbolični i duhoviti, ali istorija pamti i prilično bizarne.

Kraljica Marija je svojim prijateljima poklanjala ormariće za skrivene telefone, smatrajući ove uređaje „instrumentom neuporedivo velike vulgarnosti“.

Foto: Profimedia

Princeza Alisa, vojvotkinja od Glostera, poznata po svojoj štedljivosti, obezbeđivala je osoblju biljke iz staklenika uz strogo pravilo da se saksije moraju vratiti kada biljka uvene.

Duhovi i misterije

Božić u kraljevskim rezidencijama je često obavijen velom misterije. Kaže se da Anmer Hol, dom princa od Velsa, opseda duh Henrija Volpola od 16. veka. U Sandringemu, prema svedočanstvima, duh se pojavljuje upravo na Badnje veče.

Istorija beleži i neobične situacije, kao na primer 1932. godine, kada je kralj Džordž V održao prvo božićno obraćanje naciji putem radija, ali je bukvalno propao kroz pletenu stolicu. Tradicija božićnog obraćanja nastavljena je i pod kraljem Čarlsom III.

Dramatični događaji kroz vekove

Foto: Profimedia

Kraljevski Božići su takođe bili svedoci dramatičnih događaja:

Godine 1950, škotski studenti su ukrali Skonski kamen iz Vestminsterske opatij e – ključni simbol britanskog krunisanja.

e – ključni simbol britanskog krunisanja. Sam Božić je nekada bio zabranjen , kada je Oliver Kromvel proglasio praznik grešnom proslavom u 17. veku.

, kada je Oliver Kromvel proglasio praznik grešnom proslavom u 17. veku. Tokom vekova, praznik su obeležavale lovačke ekspedicije sa stotinama ubijenih fazana, intrige i lične drame među članovima porodice.

Sve ove priče pokazuju da su kraljevski Božići oduvek bili mešavina tradicije, ekscentričnosti i istorijskih obrta, daleko izvan fasade glamura i medijskih fotografija.

Video: Kejt Midlton pre udaje za Vilijama