Slušaj vest

Marlen Ditrih bila je glamurozna i egzotična nemačka glumica i pevačica, neobična žena čija je karijera trajala sedam decenija. Nastupala je još u Berlinu 1920-ih, u nemim filmovima, da bi kasnije postala jedna od najplaćenijih glumica Holivuda i šou izvođača uživo, sve do poslednjeg obraćanja javnosti 1980-ih.

Rođena je 27. decembra 1901. godine kao Marija Magdalena Ditrih. Ime Marlen dobila je tako što je sa oko 11 godina spojila svoja prva dva imena, jer ju je porodica i onako zvala Lena. Njena karijera je tokom 1920-ih brzo rasla, a u istoriju filma ušla je ulogom u prvom nemačkom govornom filmu „Der Blaue Engel“ (Plavi anđeo, 1930) holivudskog reditelja Jozefa fon Šternberga.

Pogledajte u galeriji filmske uloge Marlen Ditrih:

1/10 Vidi galeriju Filmske uloge Marlen Ditrih Foto: Masheter Movie Archive / Alamy / Profimedia, Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Karijera i slava

Marlen Ditrih postala je svetski poznata zahvaljujući svom neobičnom glamuru i egzotičnom izgledu, ali i talentu za glumu i pevanje. Tokom 1930-ih postala je jedna od najplaćenijih glumica u Holivudu, nastupala je u brojnim filmovima, a njen šarm i harizma osvojili su publiku širom sveta.

Tajna ljubavna afera sa Džonom F. Kenedijem

Marlen Ditrih Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Iako je Džon F. Kenedi prvenstveno poznat po vođstvu tokom kubanske raketne krize i svom tragičnom ubistvu 1963. godine, javnost je takođe bila izuzetno zainteresovana za njegov privatni život i ljubavne afere. Jedna od najpoznatijih afera bila je ona sa glumicom Merilin Monro, ali mnogo manje je poznata činjenica da je Kenedi imao i intimni susret sa nemačkom glumicom Marlen Ditrih.

Godine 1962. Marlen Ditrih pozvana je u Belu kuću kako bi primila nagradu. Dok je tamo, Kenedi joj je prišao i rekao:

"Nadam se da ne žuriš."

Merilin Monro i Džon Kenedi Foto: fine-art-images / akg-images / Profimedia

Bilo je 18:30, a Ditrih je trebala da primi nagradu u 19 sati. Predsednik je navodno dodao:

"To nam ne daje mnogo vremena, zar ne?"

Glumica mu je odgovorila:

"Ne, Džek, pretpostavljam da ne."

Prema njenim sećanjima, sve se odvilo brzo i diskretno. Nakon intimnog susreta, Kenedi, koji je bio u peškiru, odveo je Marlen do lifta i rekao članici osoblja da joj pozove automobil i odveze je do hotela.

Pre nego što je Ditrih otišla, predsednik ju je upitao:

Marlen Ditrih Foto: Masheter Movie Archive / Alamy / Profimedia

"Samo jedna stvar… Jesi li ikad bila sa mojim ocem?"

Džozef P. Kenedi Sr., otac predsednika, bio je prijatelj Marlen Ditrih još 1930-ih i navodno je imao aferu sa drugom poznatom glumicom, Glorijom Svonnson. Ditrih mu je odgovorila:

Kenedi je tada rekao:

"Pa, to je jedno mesto na kom sam prvi."

Vrata lifta su se zatvorila i Marlen Ditrih više nikada nije videla Kenedija.

Nasledstvo i smrt

Marlen Ditrih Foto: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Marlen Ditrih preminula je 6. maja 1992. godine, ali njena karijera, glamur i priče iz privatnog života i dalje fasciniraju publiku širom sveta. Njen život bio je pun kontrasta – od neobičnog i egzotičnog stila, preko filmske slave, do intimnih susreta sa najmoćnijim ljudima sveta, uključujući i američkog predsednika.

Video: Epstajn afera