Godina 2025. bliži se kraju, a čini se da je poslednji holivudski sukob upravo iza nas i možda je jedan od najneočekivanijih do sada. Naime, Stiven Spilberg je navodno odlučio da više nikada neće sarađivati sa Benom Aflekom.

Sukob počinje zbog deteta

Prema rečima reditelja Majka Bindera, problemi između dvojice oskarovaca počeli su još davnih godina zbog incidenta sa Spilbergovim sinom. Binder je nedavno gostovao u podkastu “Jedan loš film” Stivena Boldvina i otkrio kako je pomogao Spilbergu u razvoju filma Čovek u gradu (Man About Town), baziranog na stvarnoj pljački u Spilbergovom domu.

Na početku, Ben Aflek je bio najavljen kao glavni glumac, ali je Spilberg brzo prekinuo planove.

Ben Aflek i Stiven Spilberg Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

"Dogovorili smo se da će on to uraditi, rukovali smo se, rekao je da hoće," priseća se Binder za New York Post.

"Ne. Ne mogu da radim s njim," navodno je rekao Spilberg. "Upravo smo doživeli fijasko sa jednim njegovim filmom, sada je tu taj čitav Džej Lo fazon, i imam još problema s njim."

Incident u bazenu

Priča koja je navodno prelomila Spilbergovu odluku uključuje njegovog sina.

"Moj sin je bio mali, igrao se u bazenu. Izašao je iz vode, a Ben je ušao potpuno obučen. Moj sin ga je gurnuo nazad u bazen," rekao je Binder, prenoseći Spilbergove reči.

"Ben se naljutio, uzeo je mog sina i bacio ga ponovo u bazen, i moj sin je počeo da plače," dodao je Binder.

Spilberg je, prema rečima Bindera, objasnio i zašto ne želi da radi sa Aflekom:

Stiven Spilberg Foto: AP Chris Pizzello

"Ne volim da radim s njim. Njegova poslednja dva filma su propala. Nađite nekog drugog. Bilo koga, samo ne njega. On je hladan kao led."

Aflek je saznao istinu

Binder nije odmah otkrio Benovom timu pravu motivaciju za njegovu zamenu, ali glumac je ubrzo shvatio šta se desilo.

"Ben me je nazvao i pitao: 'Da li ti je Stiven Spilberg rekao da sam bacio njegovo dete u vodu? Je l’ to razlog što nisam u filmu?'" priseća se Binder.

Na kraju, Binder je sam režirao film, koji je završio direktno na DVD-u, bez velike pažnje javnosti.

Ben Aflek Foto: Profimedia

Nove prilike u 2026.

Iako je incident iz bazena zasigurno neugodan za Afleka, njegova karijera i dalje napreduje. Iako je godina bila turbulentna, očekuje se da će Ben i u 2026. napraviti veliki "bum" na filmskoj sceni.

