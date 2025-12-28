Slušaj vest

Franšiza „Sam u kući“ tokom praznika okuplja sve porodice, a jedan od najomiljenijih likova je, naravno, Kevin Mekalister. Međutim, i u trećem filmu pratili smo dogodovštine jednog dečaka koji je pokušao da spase svoju kuću i novu igračku od lopova.

Aleksander David Linc, poznat kao Aleks D. Linc, u trećem delu je tumačio ulogu Alexa Pruitta, koji pod vodenim kozicama spasava kuću od kvarteta špijunskih kriminalaca.

Ovaj preslatki dečak danas je odrastao 36-godišnjak koji se povukao iz Holivuda i živi daleko od očiju javnosti.

Aleks Linc u filmu "Sam u kući" Foto: 20th Century Fox / Entertainment Pictures / Profimedia

Alexander David Linc rođen je 3. januara 1989. godine u Santa Barbari u Kaliforniji. Već kao dete započeo je glumačku karijeru i ubrzo se proslavio kada je 1997. godine odigrao glavnu ulogu Alexa Pruitta, kada je morao da krene stopama Makolija Kalkina. Sa njim je u filmu glumila i Skarlet Johanson, koja je tumačila ulogu njegove sestre Moli.

Tokom svoje glumačke karijere pojavio se i u drugim filmovima i projektima krajem devedesetih i početkom dvehiljaditih, uključujući „One Fine Day“, „Max Keeble’s Big Move“ i Diznijevog „Tarzana“, kao i u TV serijama poput „Providence“.

Glumu je napustio 2007. godine, kada je imao oko 18 godina. Nakon brojnih uloga kao dete i tinejdžer, odlučio je da se posveti obrazovanju i drugim interesovanjima, umesto da nastavi filmsku karijeru.

Film "Sam u kući" Foto: Fox 2000 Pictures / AFP / Profimedia

Od tada je uglavnom držao svoj privatni život dalje od očiju javnosti. Nakon završetka srednje škole, Linz je nastavio obrazovanje i stekao diplomu osnovnih studija umetnosti iz oblasti nauke, tehnologije i društva na prestižnom Univerzitetu Kalifornije. Potom je, prema navodima, dobio zaposlenje u kompaniji sa sedištem u Los Anđelesu, gde radi kao pravni istraživač. Pored pravnog posla, Linz je i glavni instruktor nauke (lead science instructor).

U javnosti je viđen samo jednom — pre dve godine, tokom retkog izlaska u Los Anđelesu dok je išao po burger i pivo. Nosio je farmerke, plavu duksericu i kroksice, a njegova raščupana kosa i naočare učinile su ga potpuno neprepoznatljivim.

Njegov put pokazuje kako dečja slava može biti samo jedan deo života, a ne nužno trajna odrednica budućnosti.

(Kurir.rs/ShowBuzz)

