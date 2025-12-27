Insert iz filma Sam u kući

Uoči novogodišnjih i božićnih praznika, milioni gledalaca širom sveta – pa tako i u Srbiji – iznova se vraćaju legendarnom filmskom serijalu „Sam u kući“, uživajući u dogodovštinama malog Kevina Mekalistera i njegovoj domišljatoj borbi protiv dvojice nespretnih provalnika.

Ipak, koliko god ove scene delovale bezazleno i smešno, medicinski stručnjaci upozoravaju da bi u realnom životu većina povreda prikazanih u filmu imala fatalne posledice.

Improvizovane zamke koje krše zakone medicine

Radnja filma prati Kevina (Makoli Kalkin), dečaka koji greškom ostaje sam u kući tokom božićnih praznika, dok lopovi Hari (Džo Peši) i Marvin (Danijel Stern), poznati kao Wet Bandits, pokušavaju da opljačkaju njegov dom.

Kevin koristi niz improvizovanih zamki, koje rezultiraju brutalnim, ali publici urnebesno smešnim scenama. Međutim, profesor anatomije Adam Tejlor sa Univerziteta u Lankasteru tvrdi da su povrede koje dvojica negativaca „preživljavaju“ – čisto medicinsko čudo.

Sam u kući Foto: Profimedia

– U stvarnim uslovima, zamke poput kantica boje koje padaju sa visine, kvaka pod strujnim naponom ili improvizovanog bacača plamena izazvale bi teške povrede vrata, moždane hernijacije, komu, pa čak i trenutnu smrt – objašnjava profesor.

Pogodak ciglom u glavu – scena koja prkosi stvarnosti

Uprkos svemu, Hari i Marvin se u filmovima neverovatnom brzinom oporavljaju, gotovo bez ikakvih trajnih posledica.

– Najjednostavnije rečeno, oni su hodajući medicinski fenomeni. Čak i da deluju dobro na prvi pogled, unutrašnje povrede bile bi razorne – ističe Tejlor.

Posebno se izdvaja scena iz prvog filma u kojoj Kevin baca ciglu sa krova, pogađajući Marvina pravo u lice. Umesto gubitka svesti ili smrtonosnih povreda, lopov se samo previja od bola i ubrzo nastavlja poteru.

Profesor objašnjava da bi u stvarnosti takav udarac gotovo sigurno doveo do frakture lobanje, teškog krvarenja u mozgu ili momentalne smrti.

Vreća cementa od 45 kilograma – udar koji niko ne bi preživeo

Još ekstremniji primer je scena u kojoj Marvina pogađa vreća cementa teška oko 45 kilograma.

– Gruba analiza sile pri takvom udaru pokazuje da bi povreda bila momentalna i fatalna. Vrat jednostavno ne može da apsorbuje toliku količinu energije – navodi Tejlor.

Strujni udari, padovi i pucanje aorte

Povrede glave, prema njegovim rečima, predstavljaju samo deo problema. Mnoge Kevinove zamke deluju direktno na grudni koš i velike krvne sudove. Padovi sa visine, udarci teškim predmetima i direktni udari u trup mogu izazvati masivne unutrašnje povrede, slične onima koje se viđaju u teškim saobraćajnim nesrećama.

U ekstremnim slučajevima, ovakvi udarci mogu dovesti do pucanja aorte, glavne arterije u telu – povrede koja je gotovo uvek smrtonosna.

„Sam u kući 2“ – još brutalnije zamke

Mekoli Kalkin u filmu Sam u kući Foto: Profimedia

Nastavak, „Sam u kući 2: Izgubljen u Njujorku“, ide još dalje. U jednoj od najpoznatijih scena, Marvin hvata slavine povezane sa aparatom za varenje, nakon čega ga pogađa snažan strujni udar koji izaziva nekontrolisane kontrakcije mišića.

– Da bi neko preživeo sve zamke koje je Kevin postavio, bila bi potrebna neverovatna sreća, hitna medicinska intervencija i meseci, ako ne i godine rehabilitacije – zaključuje profesor Tejlor uz dozu humora.

– Možda to objašnjava zašto se Wet Bandits više nikada nisu pojavili u kasnijim nastavcima.

