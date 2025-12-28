Slušaj vest

Mladi glumac Aleksandar Dimitrijević priznaje da mu je uloga Šoka u serijie "Klan" donela veliku popularnost kod žena, te mu sada gotovo svakodnevno prilaze na ulici.

On je naime, svestan popularnosti koju mu je uloga donela, a otkrio je i da voli da je sa prijateljima u kafani.

- To se desilo već posle emitovanja prve epizode "Klana"! Kad sam sutradan izašao na ulicu, svi su me gledali. Tada mi je to bilo i smešno i čudno, a posle sam se navikao. Popularnost ima i lepih strana, donela mi je mnogo udvaračica! Zahvaljujući ulozi Šoka mnoge devojke mi prilaze. To mi, naravno, prija, ali prijatelji i porodica pomažu mi da se održim na zemlji, da ne poletim - priča glumac i dodaje da mu devojke najčešće prilaze kad sa društvom:

- Volim kafanu. U poslednje vreme imam mnogo obaveza, ali kad god stignem, svratim na dobru klopu, piće i muziku. Iz Ivanjice sam i tamo imam veliko društvo, s nekima se družim već 25 godina i najdraže mi je kada s njima odem u kafanu. Volim da mi tamburaši sviraju na uvce.

Ne voli nepravdu

Inače, Aleksandar kaže da je po prirodi brzoplet, kao i da ne voli nepravdu.

- Privatno sam plahovit i brzoplet, kao i Šok. Takve reakcije su me mnogo puta uvalile u probleme. Najviše planem na laž i nepravdu. Godinama radim na sebi kako bih te osobine smirio i više to ne ispoljavam tako često kao nekad.

(Kurir.rs/Blic)

