Pre dve i po godine Mark Entoni je dobio sedmo dete, u srećnom je braku sa tri decenije mlađom paragvajskom lepoticom Nađom Fereirom, a "kralj salse" sada je, uz božićnu čestitku, otkrio i kako izgledaju praznici u njihovom domu punom sreće i harmonije.

Na Floridi se ovih dana temperatura ne spušta ispod 20 stepeni. Snega nema ni na pomolu u najsunčanijoj američkoj državi, ali Božić mora da se proslavi. Sve je okićeno, sa svih strana se čuju Christmas carrols, a veselo je i u domu jedne od najvećih latino zvezda. Mark Entoni (57), njegova supruga Nađa Fereira (26), njihov sin Marko i Deda Mraz uputili su svetu najlepše želje, otkrivši i deo atmosfere iz njihove raskošne oaze u Majamiju.

Jelka – do plafona! Prelepa dekoracija i elegantni ukrasi oduzimaju dah, baš kao i zgodna manekenka iz Paragvaja, koja je 2023. postala četvrta zvanična žena "kralja salse". Bivši muž Dženifer Lopezuživa u drugoj mladosti uz tri decenije mlađu lepoticu i njihovog sina, što često dokazuju zajedničnim fotografijama na Instagramu. Razlika u godinama u ovom slučaju zaista nije važna, a očigledno ni ona u visini (tu je već Nađa u prednosti).

Mali Marko najviše se raduje praznicima. Specijalno zbog njega, u vilu je svratio i Deda Mraz sa torbom punom poklona. Za tu priliku dečak je imao specijalan stajling, koji je svima razgalio srca – bela košulja i crne bermude, a i loknice su neodoljive.

Nađa je pokazala i kako su ukrasili sto za božićni ručak.

Dominira crvena boja – boja praznika, ljubavi i sreće – od motiva na tanjirima, do cveća i sveća. Ispod fotografija se nižu čestitke i komplimenti, a pripadnici jačeg pola ne kriju koliko zavide popularnom pevaču, koji, mora se priznati, ima baš istančan ukus za (lepe) žene.

