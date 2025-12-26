Slušaj vest

Dženifer Lopeznikada ne prestaje da bude u centru pažnje, a ovog puta je zabavila – ili iznervirala – svoje fanove fotografijom koju je objavila za Božić, a koja je očigledno „obrađena“ u Fotošopu.

Pedesetšestogodišnja pevačica je podelila fotografiju na društvenim mrežama 25. decembra uz poruku:

„Srećan Božić svima!“

Na fotografiji, Dženifer je pozirala za selfi ispred ogledala, obučena u blistavo crvenu haljinu, sa kosom začešljanom sa lica i diskretnom dimljenom šminkom, dok su dijamanti dodali konačni sjaj. Iako je zračila eteričnom lepotom i osmehom, fanovi nisu mogli a da ne primete jednu stvar – prilično očiglednu grešku u Fotošopu.

Telefon koji je „iskrivljen“

Fotografija prikazuje telefon Džej Lopez kako izgleda iskrivljeno, sa ivicama koje deluju „talasasto“ i očigledno obrađene digitalnim alatima. Korisnici društvenih mreža su brzo uočili grešku, a fotografija je za samo nekoliko sati skupila milione pregleda.

Na X-u (ranijem Tviteru), fanovi su se našalili:

„Tvoj telefon savija prostor-vreme, kraljice.“

„Ne mogu a da ne vidim taj zakrivljeni ajfon.“

„Zašto tvoj ajfon radi 'Savij ga kao Bekam'?“ – referenca na film iz 2002. godine sa Kirom Najtli u glavnoj ulozi.

Jedan korisnik se našalio da je sve to možda namerno da bi se privukla pažnja fanova: „Način na koji se tvoj telefon savija otkriva očigledne greške u Fejstjunu, Fotošopu itd. Možda je ovo namerno da bi se privukla pažnja... ili se Dženi iz filma „Blok“ približava horizontu događaja supermasivne crne rupe.“

Fanovi ignorišu mane, hvale lepotu

Međutim, mnogi su ignorisali „Fotošop gaf“ i hvalili pevačicu:

„Čoveče, izgledaš kao da imaš 25 godina, šta zar ne?“

„Boginja Džej Lo.“

