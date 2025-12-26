Slušaj vest

Mesec dana pošto je vest o njegovoj iznenadnoj hospitalizaciji obišla svet, slavni glumac Lijev Šrajber ponovo se pojavio u javnosti. Decembarske dane provodi daleko od svakodnevice – na sunčanom Barbadosu, u krugu porodice, što je jasan znak da su zdravstveni problemi iza njega.

Porodični odmor na Barbadosu

Šrajber (58) je viđen na plaži u društvu supruge Tejlor Nilsen (33) i njihove ćerke Hejzel Bi, rođene u avgustu 2023. godine.

Porodici su se pridružila i njegova deca iz prethodne veze sa glumicom Naomi Vots – sin Saša (18) i transrodna ćerka Kai (17). Na odmoru je i glumčev blizak prijatelj, prenosi Daily Mail. Boravak na egzotičnoj destinaciji očigledno prija glumcu, koji je nedavno zabrinuo javnost kada je hitno primljen u bolnicu.

Šta se dogodilo u bolnici?

Sredinom prošlog meseca Šrajber je potražio lekarsku pomoć zbog izuzetno jakih glavobolja. Nakon pregleda, lekar mu je savetovao hitnu hospitalizaciju, tokom koje je obavljeno više testova. Kako je mogao normalno da govori i hoda, isključeni su ozbiljni simptomi moždanog udara.

Tačan uzrok zdravstvenih tegoba nije javno saopšten, ali se njegov portparol ubrzo oglasio: "Iz predostrožnosti, Lijev je otišao u bolnicu na testiranje i danas poslepodne odobreno mu je da se vrati na posao", navedeno je u izjavi za TMZ.

Karijera puna zapaženih uloga

Lijev Šrajber je publici poznat po ulogama u filmovima Scream, Isle of Dogs, Spotlight i A Small Light, kao i po glavnoj ulozi u popularnoj seriji Ray Donovan, u kojoj je igrao od 2013. do 2020. godine. Prošle godine pojavio se i u Netfliksovoj drami The Perfect Couple, gde je glumio uz Nikol Kidman. Dobitnik je prestižne Toni nagrade, a i dalje važi za jednog od najcenjenijih glumaca svoje generacije.

Ljubavni život i brak

Nakon šest godina veze, Šrajber se 2023. godine oženio Tejlor Nilsen. Zajedno sa ćerkom Hejzel Bi žive u Njujorku. Pre toga, glumac je više od decenije bio u vezi sa Naomi Vots, sa kojom se razišao 2016. godine. Naomi Vots je već 2017. započela vezu sa kolegom Bilijem Krudapom, a par se venčao 2023. godine.

Razlaz sa Naomi Vots i odnos nakon raskida

Iako su važili za stabilan par, veza Šrajbera i Vots je okončana uz brojne spekulacije. Jedan izvor je tvrdio:

"Njihova veza zaista nije bio funkcionalna i tako je bilo trajalo godinama. Naomi je želela da putuje, snima filmove, odlazi na premijere, da bude viđena na filmskim festivalima i pojavljuje se na crvenom tepihu. Lijev, je želeo sasvim drugačiji život, nije bio za to. Želeo je da živi mirnijim životom u Njujorku sa njihovom decom".

U javnosti su se pojavile i priče da je glumac započeo novu vezu dok je još bio sa Naomi, što je izazvalo brojne kritike.

Zajedničko roditeljstvo bez sukoba

Uprkos raskidu, bivši partneri su ostali u korektnim odnosima i zajednički brinu o deci – Aleksandru Saši Pitu i Samjuelu Semiju Kaju. Naomi Vots i danas, putem društvenih mreža, ne zaboravlja da bivšem partneru čestita rođendan, što svedoči o odnosu bez otvorenih sukoba.

Današnji prizori sa Barbadosa pokazuju da je Lijev Šrajber ostavio zdravstvene brige iza sebe i da mu porodična harmonija predstavlja važan oslonac u oporavku.

