Slušaj vest

Televizijska ekipa rijalitija "Veliki brat" oprostila se od jedne od svojih članica – takmičarke 27. sezone, Miki Li, koja je preminula u 35. godini.

Borba sa bolešću i tragičan ishod

Od 22. decembra nalazila se na odeljenju intenzivne nege, u kritičnom ali stabilnom stanju. Ipak, nova objava sa njenog zvaničnog profila na društvenim mrežama potvrdila je da je preminula na Božić, u večernjim satovima.

Zvanično saopštenje porodice

U objavi na Instagramu, podeljenoj 26. decembra, porodica je navela: "Sa dubokom tugom, porodica Miki Li obaveštava javnost da je ona preminula na Božić, u ranim večernjim satovima. Miki je osvojila srca publike širom zemlje svojom autentičnošću, snagom i duhom, a njen uticaj ostavio je snažan trag među fanovima i drugim učesnicima. Pamtićemo je po radosti koju je unela u živote mnogih i po iskrenim vezama koje je gradila, kako pred kamerama, tako i van njih."

U nastavku poruke porodica je dodala: "Porodica upućuje iskrenu zahvalnost svima koji su pružili molitve, ljubav i podršku u ovom izuzetno teškom periodu. Vaša dobrota je osetna i duboko cenjena."

Takođe su zamolili javnost za razumevanje i privatnost: "Dok porodica tuguje zbog ovog ogromnog gubitka, ljubazno molimo za privatnost tokom ovog perioda žalosti. Informacije o memorijalnim službama i komemoraciji biće naknadno objavljene. Mikina svetlost, nasleđe i uticaj nikada neće biti zaboravljeni."

U galeriji pogledajte fotografije:

1/4 Vidi galeriju Miki Li - učesnica rijalitija Veliki brat preminula u 35. godini Foto: Carol Lee Rose / Getty images / Profimedia

Učešće u "Velikom bratu"

Miki Li se takmičila u 27. sezoni "Velikog brata", gde je zauzela 10. mesto. Rođena je u Džeksonvilu, u saveznoj državi Florida, dok je u trenutku ulaska u rijaliti živela u Atlanti, u Džordžiji. Sezona 27 emitovana je tokom leta 2025. godine na CBS-u.

Smrt Miki Li ostavila je dubok trag među fanovima i učesnicima rijalitija, koji će je pamtiti po energiji, toplini i snažnom karakteru koji je pokazala pred kamerama i u svakodnevnom životu.

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor