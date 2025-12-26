Umrla rijaliti zvezda: Miki iz Velikog brata stalo srce na Božić, preminula u 36. godini
Televizijska ekipa rijalitija "Veliki brat" oprostila se od jedne od svojih članica – takmičarke 27. sezone, Miki Li, koja je preminula u 35. godini.
Borba sa bolešću i tragičan ishod
Od 22. decembra nalazila se na odeljenju intenzivne nege, u kritičnom ali stabilnom stanju. Ipak, nova objava sa njenog zvaničnog profila na društvenim mrežama potvrdila je da je preminula na Božić, u večernjim satovima.
Zvanično saopštenje porodice
U objavi na Instagramu, podeljenoj 26. decembra, porodica je navela: "Sa dubokom tugom, porodica Miki Li obaveštava javnost da je ona preminula na Božić, u ranim večernjim satovima. Miki je osvojila srca publike širom zemlje svojom autentičnošću, snagom i duhom, a njen uticaj ostavio je snažan trag među fanovima i drugim učesnicima. Pamtićemo je po radosti koju je unela u živote mnogih i po iskrenim vezama koje je gradila, kako pred kamerama, tako i van njih."
U nastavku poruke porodica je dodala: "Porodica upućuje iskrenu zahvalnost svima koji su pružili molitve, ljubav i podršku u ovom izuzetno teškom periodu. Vaša dobrota je osetna i duboko cenjena."
Takođe su zamolili javnost za razumevanje i privatnost: "Dok porodica tuguje zbog ovog ogromnog gubitka, ljubazno molimo za privatnost tokom ovog perioda žalosti. Informacije o memorijalnim službama i komemoraciji biće naknadno objavljene. Mikina svetlost, nasleđe i uticaj nikada neće biti zaboravljeni."
U galeriji pogledajte fotografije:
Učešće u "Velikom bratu"
Miki Li se takmičila u 27. sezoni "Velikog brata", gde je zauzela 10. mesto. Rođena je u Džeksonvilu, u saveznoj državi Florida, dok je u trenutku ulaska u rijaliti živela u Atlanti, u Džordžiji. Sezona 27 emitovana je tokom leta 2025. godine na CBS-u.
Smrt Miki Li ostavila je dubok trag među fanovima i učesnicima rijalitija, koji će je pamtiti po energiji, toplini i snažnom karakteru koji je pokazala pred kamerama i u svakodnevnom životu.
(Kurir.rs/TVInsider)
