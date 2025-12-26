Slušaj vest

Nacionalna avio-kompanija Er Srbija osvojila je nagradu Udruženja za tržišne komunikacije Srbije (UEPS) u kategoriji Promocija srpske kreativnosti u inostranstvu. Tim povodom, u samom srcu Njujorka, na čuvenom Tajms Skveru, prikazan je promotivni video koji slavi savremeni izraz i kulturno nasleđe Srbije.

Srpski motivi na Tajms Skveru

U okviru kampanje, prolaznici na jednoj od najpoznatijih svetskih lokacija imali su priliku da vide digitalnu interpretaciju prepoznatljive šare sa pirotskih ćilima. Ovaj simbol tradicionalne umetnosti predstavljen je u modernom vizuelnom formatu, čime je domaća kultura približena međunarodnoj publici. Jedno od zaštitnih lica kampanje bila je i glumica Jelena Gavrilović, koja je svojim učešćem dodatno doprinela vidljivosti projekta.

Značaj nagrade za Srbiju

O važnosti ovog priznanja govorila je i Bojana Knežević, viša menadžerka za marketing i korporativne poslove Er Srbije, ističući da nagrada predstavlja potvrdu uspešnog predstavljanja domaće kreativnosti van granica zemlje i jačanja imidža Srbije na globalnom tržištu.

Jelena Gavrilović i američka publika

Jelena Gavrilović nije nepoznata ni publici u Sjedinjenim Američkim Državama. Glumila je u američkoj seriji "Predstraža", u kojoj je tumačila jednu od glavnih uloga i time privukla pažnju gledalaca. Kako je ranije ispričala, njen put do te uloge bio je neočekivan:

"Otišla sam na kasting za jednu malu ulogu, a dobila drugu - nešto potpuno veće. Uopšte to nisam očekivala i jako mi je drago, neverovatno sam počastvovana. Dosta dobro govorim engleski jezik i mislim da je to bilo presudno. Moram da priznam da nikad nisam imala ovako veliku ulogu, samo za kasting sam imala pripremu tri ozbiljne dijaloške scene. Nikad nisam imala toliko prostora u stranom projektu i imam malu tremu, ovo je moj prvi korak iznad."

Učešće Jelene Gavrilović u kampanji Er Srbije, kao i njena međunarodna glumačka iskustva, dodatno su osnažila poruku projekta – spoj tradicije, savremenosti i domaćeg talenta predstavljenog svetu.

