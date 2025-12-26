Slušaj vest

Iskra Brajović, ćerka poznatog glumca Voje Brajovića, objavila je na društvenim mrežama novogodišnju poruku koja je snažno odjeknula među njenim pratiocima. Uz fotografiju iz detinjstva, nastalu u porodičnom stanu, podelila je lično promišljanje o godini na izmaku, ali i o vremenu, sećanjima, porodici i prolaznosti.

Mnogi su ocenili da njena objava prevazilazi okvire praznične čestitke i prerasta u tihu, ali duboku ispovest o odrastanju, gubicima i onome što se s godinama ispostavi kao suštinski važno.

Fotografija kao jedina sačuvana uspomena

Na fotografiji koju je podelila, Iskra je kao devojčica između roditelja, koji je drže za ruke dok plešu. Kako sama navodi, njena majka inače ne voli ni ples ni fotografisanje, što ovu sliku čini još neobičnijom i dragocenijom.

U tom trenutku, mala Iskra se, kako piše, stidela suknje i načina na koji je roditelji drže, ne sluteći da će upravo ta fotografija ostati jedini sačuvani trag novogodišnjih dočeka iz detinjstva.

"Od tolikih dočeka to je jedina fotografija koju imam", napisala je.

Godine koje su dolazile i odnos prema vremenu

U nastavku objave, Iskra se osvrće na godine koje su usledile – na čak dvanaest selidbi, dočeke bez oca, prazne zabave i trenutke kada Nova godina gubi simboliku. Piše o ispraćajima starih godina koji su ličili na male sahrane i o novim godinama koje su dolazile, a da se nije znalo šta će sa sobom odneti. Spominje i teške periode obeležene ratom, bolestima i raznim nesrećama, ali i one svetlije – godine rađanja, rasta, ljubavi i tihe blagosti.

Promenjen odnos prema praznicima

Jedan od najintimnijih delova objave odnosi se na njen današnji pogled na praznike. Iskra otvoreno priznaje da Nove godine već dugo ne doživljava kao nešto posebno.

"Nove godine odavno ne slavim", navodi, dodajući da je to za nju tek "datum kao datum", bez suštinskih promena, osim obavezne praznične kupovine zbog neradnih dana.

Ističe i da danas nema posebne želje, osim jedne – da što duže može da drži mamu i tatu za ruku, baš kao na fotografiji iz detinjstva.

"Ako može i bez slike", zaključuje.

Podsetnik na ono što ostaje

Na kraju objave, Iskra Brajović je svima uputila praznične želje, a njene reči izazvale su brojne emotivne reakcije. Mnogi su u njenom tekstu prepoznali sopstvena osećanja – odnos prema godinama koje prolaze, praznicima koji blede i potrebu da se sačuva ono što ima trajnu vrednost.

U trenutku kada se kraj godine često svodi na buku, planove i spiskove želja, Iskrina poruka je, bez velikih reči, podsetila da su porodica, bliskost i mir često najvažnije stvari koje imamo.

