Vivijen Li se s pravom ubraja među najveće glumice koje je filmska i pozorišna umetnost ikada imala. Likovi koje je tumačila nisu ostali samo na platnu – postali su deo kolektivnog sećanja i emocija miliona ljudi širom sveta.

Iza blistave karijere stajao je život ispunjen snažnim osećanjima, ličnim borbama i jednom velikom, gotovo sudbinskom ljubavi – onom sa Lorensom Olivijem.

Ljubav kao središte njenog sveta

Veza Vivijen Li i Lorensa Olivija bila je jednako intenzivna kao i uloge koje su igrali. O dubini te povezanosti govorio je i Olivijev sin Tarkvin, koji je isticao da je ljubav bila centralna tačka Vivijeninog života.

"U njenoj prirodi nije bilo to da bude majka, slično je bilo i sa mojim ocem kojem nije bila najbitnija uloga oca. Svrha njenog života je bila ljubav prema Lariju", rekao je Tarkvin Olivije.

Za Vivijen, emocije nisu bile sporedna stvar – one su je pokretale, oblikovale i često lomile.

Strast jača od konvencija

Poput likova koje je tumačila, naročito Skarlet O’Hare u filmu "Prohujalo sa vihorom" (1939), i njen privatni život bio je obeležen snažnim, često protivrečnim osećanjima. Kao što je filmska junakinja volela više muškaraca istovremeno, tako je i Vivijenina ljubavna priča bila daleko od uobičajene.

Zbog strasti koju su osećali jedno prema drugom, i Vivijen Li i Lorens Olivije napustili su tadašnje bračne partnere – Džil Esmond i Leja Holmena – i započeli zajednički život.

Roditeljstvo u senci velike ljubavi

Iako su u prvim brakovima oboje postali roditelji, u novoj zajednici deca nisu bila u fokusu. Nakon razvoda, izgubili su starateljstvo – Olivije nad sinom Tarkvinom, a Vivijen nad ćerkom Suzan.

Vivijen Li Foto: London Films / Christophel Collection / Profimedia

Ipak, odnosi nisu u potpunosti prekinuti. Tarkvin Olivije je kasnije govorio da su mu neka od najlepših sećanja iz detinjstva vezana upravo za Vivijen, koja je bila most između njega i slavnog oca.

"Jednostavno sam je voleo, bila je izuzetno zabavna, veoma duhovita i nežna prema meni", ispričao je Tarkvin.

Majčinstvo kao težak teret

Ćerka Suzan imala je drugačiji pogled na odnos sa majkom i o njemu je govorila bez ulepšavanja:

"Moja majka je imala mnoge talente, majčinstvo nije bilo jedan od njih".

Vivijen Li se nije lako snalazila u ulozi majke, ali je, kako se navodi, kasnije pokazivala veliku nežnost i posvećenost kao baka.

Bolest koja je promenila sve

Velika ljubav između Vivijen Li i Lorensa Olivija počela je da se urušava sredinom četrdesetih godina. Nakon prekida trudnoće 1945. godine, glumica je obolela od manične depresije, bolesti koja je duboko uticala na njen karakter i ponašanje.

Vivijen Li, Lorens Olivije Foto: Profimedia

Prema rečima njenog biografa Hjua Vikersa, Vivijen je supruga često uzimala "zdravo za gotovo", a u trenucima bolesti znala je da ga zlostavlja i maltretira jer je radio "šta je hteo".

Svedočenja o borbi sa depresijom

Tarkvin Olivije bio je jedan od onih koji su izbliza posmatrali njenu borbu sa teškom bolešću.

"To je strašna bolest koja čini da mrzite osobu koju zapravo volite. Sećam se ožiljaka na njenom čelu koju su ostavljali električni šokovi posle terapije koju je lekar prepisao", rekao je on.

Kraj jedne epohe

Vivijen Li Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

Glumica koja je osvojila dva Oskara za uloge u filmovima "Prohujalo sa vihorom" i "Tramvaj zvani želja", razvela se od Lorensa Olivija 1960. godine, čime je okončan njihov dvadesetogodišnji brak. Nakon razvoda, oboje su započeli nove živote. Olivije se oženio glumicom Džoan Plurajt, dok je Vivijen za supruga izabrala kolegu Džeka Merivejla.

U maju 1967. godine Vivijen je ponovo dobila tuberkulozu i lekari su joj odmah prepisali nekoliko nedelja kućnog odmora. U noći sa 7. na 8. juna Vivijen Li preminula je u svom domu zbog komplikacija s radom pluća. Na podu spavaće sobe pronašao ju je suprug. Piter je odmah kontaktirao s njenom porodicom, ali i Olivijeom, koji se tada u obližnjoj bolnici lečio od raka prostate. Čim je primio vest da je Vivijen umrla, glumac je istog trenutka izišao iz bolnice i otišao u njenu kuću.

Kada je na krevetu video nepomično telo svoje velike ljubavi, Olivije je počeo naglas da moli i traži oproštaj "zbog svih zala koja su stala između njih". Potom je Piteru pomogao da organizuje sahranu i ostao uz Vivijen sve dok njeno telo nije izneseno iz kuće.

Vivijen Li Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia

"Ne mogu vam reći zašto sam ostao s njom toliko godina. Nisam znao šta drugo da radim, pa sam ostao i patio zajedno s njom. Kada imaš odlučnosti i želje da prođeš kroz grozne stvari kako bi uopšte bio s nekim, kao što se to dogodilo nama, razviješ duboka osećanja. Pratio nas je skandal, primali smo grozna pisma od ljudi, pljuvali su nas na ulici. To vas učini odlučnim. Zbog toga uspete da izdržite oluje," zaključio je Olivije.

Te iste godine, 1967. Vivijen Li je preminula u 53. godini od tuberkuloze, ostavivši iza sebe neizbrisiv trag – kako u umetnosti, tako i u pričama o jednoj od najstrastvenijih ljubavi u istoriji filma.

