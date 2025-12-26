Slušaj vest

Gitarista britanske rok grupe The Cure, Peri Bamont, preminuo je u 65. godini, objavili su članovi benda.

Zvanična objava na sajtu grupe, dan nakon katoličkog Božića, potvrdila je da je muzičar preminuo nakon kratke bolesti.

Peri Bamont
Peri Bamont Foto: Harmony Gerber / Getty images / Profimedia

The Cure, bend koji je oblikovao više generacija ljubitelja roka i post-panka, trenutno čine Robert Smit (65), Sajmon Galup (64), Rodžer O’Donel (69), Džejson Kuper (57) i Rivs Gebrels (68). Njihov poslednji album koji je dostigao vrh zvaničnih top-lista bio je Wish iz 1992. godine.

(Kurir.rs/TheSun)

Ne propustitePop kulturaUmrla rijaliti zvezda: Miki iz Velikog brata stalo srce na Božić, preminula u 36. godini
Miki Li - učesnica rijalitija Veliki brat preminula u 35. godini
Pop kulturaOtpevao je najlepšu božićnu pesmu i umro na Božić: Njegova prerana smrt šokirala je svet, a tri godine kasnije, na isti dan, otišla je i njegova sestra!
dzordz-majkl.jpg
Pop kulturaZvezda filma "Kralj lavova" izbodena nožem: Policija uhapsila njenog dečka, procurili unemirujući detalji u javnost
Imani Dia Smit (1).jpg
Pop kulturaU porodici slavnog muzičara njih troje umrlo u samo 3 meseca: Ogromna porodična bol
Kris Rija svira gitaru.jpg

Pogledajte video: Holivudska glumica posetila Zlatibor

Čuvena holivudska glumica obišla Zlatibor sa ekipom Kurira: Moja duša je odavde Izvor: Kurir televizija