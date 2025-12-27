Slušaj vest

Don Brajant, istaknuti američki soul pevač i tekstopisac iz Memfisa, preminuo je u petak, 26. decembra 2025, u 83. godini.

Brajant je najpoznatiji kao koautor velikog hita "I Can't Stand the Rain", koji je napisao zajedno sa svojom suprugom, soul pevačicom En Pibls. Pesma je postala svetski hit 1973. godine u izvođenju Piblsove i ostala je jedan od najprepoznatljivijih klasika soul muzike.

Rođen 4. aprila 1942. u Memfisu, Brajant je muzičku karijeru započeo u crkvenim horovima, a kasnije je postao deo soul scene u Hi Recordsu, gde je radio kao tekstopisac i pevač. Pisao je pesme za brojne izvođače, uključujući Solomona Berka, Etu Džejms i Alberta Kinga. Njegov solo album "Precious Soul" iz 1969. bio je jedan od retkih samostalnih izdanja pre nego što se posvetio pisanju za druge, posebno za Piblsovu, sa kojom se venčao 1974.

Nakon duge pauze od solo nastupa, Brajant se vratio muzici 2017. albumom "Don't Give Up on Love", a 2020. je bio nominovan za Gremi u kategoriji najboljeg bluz albuma za "You Make Me Feel".

Porodica je na njegovoj zvaničnoj Fejsbuk i Instagram stranici objavila dirljivu poruku: "Don je voleo da deli svoju muziku i pesme sa svima vama, a to mu je donosilo ogromnu radost. Bio je neizmerno zahvalan svima koji su bili deo njegovog muzičkog puta i koji su ga podržavali."

Brajantov doprinos soul zvuku ostaje neprocenjiv, a njegove pesme i dalje nadahnjuju generacije muzičara.

(Kurir.rs/ Telegraf/ Yahoo)

