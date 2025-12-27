Slušaj vest

Iako su praznici vreme praštanja, u porodici Bekam tenzije su dostigle tačku usijanja. Dok najstariji sin Bruklin u Americi traži javno izvinjenje za svoju suprugu Nikolu Pelc, Dejvid i Viktorija odlučili su da odgovore na jedini način koji znaju – savršeno režiranom objavom na društvenim mrežama koja ne ostavlja mesta sumnji.

Na božićno jutro, dok je ostatak porodice Bekam slavio u svom domu u Kotsvoldsu, Dejvid i Viktorija objavili su video u kom plešu uz hit Barbre Strejsend i Barija Giba "Guilty". Međutim, ono što je svima upalo u oko su stihovi koje su odabrali: "Nemamo za šta da se izvinjavamo" (We've got nothing to be sorry for). Mnogi su to protumačili kao direktan odgovor na glasine da Bruklin odbija komunikaciju s roditeljima dok se oni ne izvine Nikoli zbog navodnog "medijskog rata" protiv nje.

Božić bez najstarijeg sina

Ostatak Bekamovih trudio se da zadrži privid savršenog porodičnog Božića. Viktorija je objavila niz fotografija na kojima pozira sa sinom Kruzom, dok je Dejvid dirljivo grlio 14-godišnju ćerku Harper. Ipak, praznina je bila očita, Bruklin je ostao na Floridi s porodicom Pelc, a situacija je postala još gora kada je mlađi brat Kruz otkrio da ih je Bruklin sve redom blokirao na Instagramu.

"Moji mama i tata nikada ne bi prestali da prate svog sina. Činjenica je da su se probudili blokirani, baš kao i ja", napisao je Kruz na Instagramu, demantujući napise da su roditelji ti koji su prekinuli digitalnu vezu.

Ultimatum iz Amerike

S druge strane okeana, Bruklin je objavio fotografiju na kojoj drži Nikolu za ruku uz opis "Moje sve", jasno dajući do znanja gde leži njegova odanost. Izvori bliski paru tvrde da Bruklin želi da Dejvid i Viktorija priznaju bol koju su naneli Nikoli i obećaju da se to više neće ponoviti. "Ne možete naneti toliko boli dvoje ljudi, a onda očekivati da ćete nastaviti odnos preko javne objave na društvenim mrežama", tvrdi izvor blizak Bruklinu.

Dok se rat preko Instagrama nastavlja, najviše pate bake. Viktorija je objavila fotografiju kamina s 12 božićnih čarapa za svako unuče, uključujući i onu za Bruklina, nadajući se da će on ipak sesti u avion. Međutim, umesto porodičnog ručka, Bruklin je Božić proveo igrajući tenis s američkim pro-igračem Rajlijem Opelkom i Nikolinim bratom Bredlijem.

