Slušaj vest

Glumica Dženifer Anistonprovela je prvi Božić s novim dečkom, Džimom Kertisom, a na društvenim mrežama pokazala je kako su proveli praznike. Glumica je podelila niz fotografija, uključujući i jednu na kojoj je Kertis držao bebu.

Njen izabranik imao je osmeh od uha do uha, te je tako pokazao da se odlično zabavio. Aniston je podelila i fotografiju svojih pasa koji su pozirali ispred novogodišnje jelke, a uključila je i selfi s jednim od svojih ljubimaca.

1/9 Vidi galeriju Dženifer Aniston proslavila prvi Božić s novim dečkom, Džimom Kertisom Foto: Printscreen/ Instagram/ jenniferaniston

Zvezda "Prijatelja" pozirala je i u društvu prijateljice, a na jednoj fotografiji pokazala je kako se opuštala - ležeći na kauču s maskom preko očiju. "Šaljem vam svima ljubav, srećni praznici", napisala je u opisu.

Dženifer i Džima počeli su da povezuju u julu, kada su viđeni na jahti na Majorci. "Rade sve zajedno, uvek su zajedno, a ako moraju da budu odvojeni jedno od drugog, onda su na telefonu sve vreme", rekao je u to vrime izvor. Neko vreme su svoju vezu krili od javnosti, a onda je glumica početkom novembra objavila njihovu prvu zajedničku fotografiju na Instagramu. Tada mu je posvetila i lepu poruku za rođendan. "Srećan rođendan, ljubavi", napisala je.

Aniston ima istoriju javnih veza. Od 2000. do 2005. bila je u braku s Bredom Pitom, a 2011. se venčala s Džastinom Teruom. Bivši par zajedno je bio do 2017. godine. Ranije je ljubila i glumce Vinsa Vona i Pola Rada, a sva ta iskustva, kako kažu izvori, pomogla su joj da razvije jasniji osećaj toga šta želi u ljubavi - nekoga stabilnog i nekoga ko je podržava. To je i pronašla u Džimu, koji joj je potpuno promenio život.

"Sve u njenom životu se posložilo i uzbuđena je zbog toga. Džim je najbolji. Njeni prijatelji ga vole, miran je, vrlo topao i neverovatna je podrška, uneo je stvarno stabilnu i pozitivnu energiju u njen život", rekao je izvor za strane medije. Dodao je i da je Kertis "fasciniran njenom karijerom".

Video: Napitak Dženifer Aniston za zdravlje i mladolikost