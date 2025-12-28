Slušaj vest

Zvezda Marvela Kumail Nandžijani se osvrnuo na jednu od najluđih glasina koje je ikad čuo o sebi - da je navodno bio u ljubavnoj aferi s bivšom prvom damom SAD, Mišel Obamom.

Komičar je u podkastu "So True with Caleb Hearon" ispričao kako je do njega došla ta neverovatna priča koja je neko vreme kružila Holivudom.

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Glasina koja je obišla Holivud

Nandžijani, poznat po ulozi Kinga u filmu "Eternals", kaže da ga je najviše iznenadilo koliko je ljudi zapravo čulo za tu priču - uključujući i njegovu suprugu Emili V. Gordon. I to uprkos činjenici da, kako naglašava, Mišel Obamu nikad nije ni upoznao.

"Bio sam presrećan" rekao je kroz smeh. "Naš zajednički prijatelj povukao je Emili sa strane i rekao joj: 'Hej, čuo sam da su Kumail i Mišel Obama, ono, zajedno…'" Dodao je da Emili nije bila ni uzrnemirena, ali da mu je priču kasnije spomenulo više ljudi.

"U istoj ligi kao Dženifer Aniston"

Voditelj podkasta zatim je ubacio još jednu sličnu glasinu koja već neko vreme kruži američkim tabloidima - da je Barak Obama navodno u vezi s Dženifer Aniston, zvezdom serije "Prijatelji". "Postoji ta uporna glasina da Barak vara s Džen Aniston", rekao je voditelj, pa se okrenuo Nandžijaniju: "Ali znaš šta? Ti si sad, po tim glasinama, u istoj ligi kao Dženifer Aniston."

Nandžijani je na to dobacio da bi se Obame, ako bi u tim pričama bilo istine, možda "spuštale na niži nivo", dok je voditelj kroz šalu zaključio: "Ne želiš baš da vidiš jednog od najmoćnijih ljudi na svetu s glumicom."

Dugo kruže glasine da Barak Obama vara Mišel Obamu s Dženifer Aniston Foto: Shutterstock

Ljubavna priča koja je završila na velikom platnu

Kumail Nandžijani je od 2007. godine u braku sa scenaristkinjom i producentkinjom Emili V. Gordon, a njihova ljubavna priča, koja uključuje kulturološke razlike, porodični pritisak i tešku bolest, kasnije je poslužila kao inspiracija za film "The Big Sick", koji je bio nominovan za Oscara.

"Nisam mogao da zamisliti svemir u kom bih prihvatio ugovoreni brak, ali isto tako nisam mogao da zamislim da to kažem svojim roditeljima", rekao je Nandžijani 2017. za "New Yorker". "Pa sam samo odugovlačio i izbegavao tu temu."

Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Na početku njihove veze Emili je završila u bolnici i osam dana provela u medicinski indukovanoj komi. Kasnije joj je dijagnostikovana Stilova bolest - redak oblik artritisa. "Bio sam prvi u bolnici i tražili su da potpišem papire", prisetio se Nandžijani u razgovoru za "People". "Shvatio sam koliko je ozbiljno kad je lekar rekao da će je staviti u komu. Tada mi je prvi put postalo jasno da ovo nije nikakav običan grip."

Nekoliko meseci nakon oporavka su se venčali i preselili u Los Anđeles.

