Kajl Voker (35) je fudbaler kog je Pep Gvardiola obožavao. Godinama je engleski reprezentativac, u Mančester siti stigao je 2017. godine za 50 miliona evra i postao neizostavni član prve postave. Od leta ove godine je igrač Bernlija, ali od njegove karijere je mnogo više pažnje privlačio burni ljubavni život.

Devet godina bio je u braku s manekenkom Eni Kilner. Upoznali su kada je on imao 18, a ona 16. Imaju četiri sina, ali Voker je uništio tu idilu tako što je napravio dete ženinoj najboljoj prijateljici Lorin Gudman.

U galeriji pogledajte fotografije Eni Kilner, bivše supruge Kajla Vokera:

1/10 Vidi galeriju Eni Kilner, supruga Kajla Vokera Foto: Printscreen Instagram

Naime, Kajl s manekenkom i rijaliti zvezdom Lorin ima sina Kaira i ćerku Kinaru, ali ni to nije sve.

Eni i Lorin su se godinama družile, izlazile zajedno u klubove, a ona joj je otkrivala svoje bračne tajne. Međutim, Kajl je i ranije bio neveran. Nekoliko puta je spavao sa starletom Lorom Braun, ali Eni mu je tu neverstvo oprostila.

Za vreme Evropskog prvenstva u fudbalu 2024. su se tako na tribinama srele Vokerova bivša žena i ljubavnica. Prvo je na tribine došla njegova supruga Eni Kilner, a onda je primetio i bivšu ljubavnicu Lorin Gudman, koja je dovela njihovog vanbračnog sina.

U galeriji pogledajte fotografije Lorin Gudman, ljubavnice Kajla Vokera:

1/9 Vidi galeriju Lorin Gudman, ljubavnica Kajla Vokera Foto: Printscreen / Instagram / LAURYGOODMAN91

Dečak je nosio dres na kom je pisalo "Tata". Fudbalera Mančester sitija je supruga Eni Kilner nedavno "izbacila iz kuće" zbog preljube. Nakon razvoda Voker se javno izvinio bivšoj supruzi za sve greške koje je napravio.

Eni Kilner Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia

"Ono što sam uradio bilo je strašno i preuzimam punu odgovornost. Napravio sam idiotske izbore i donosio idiotske odluke. Ne mogu ni da zamislim kroz šta je Eni prošla zbog toga. pitao sam je za to, ali razumem da je povređena. Muškarac koji je trebao da je voli i brine se o njoj, taj je koji je ovo uradio... Samo sam ja kriv", poručio je Kajl tada.

U galeriji pogledajte fotografije Kajla Vokera:

1/6 Vidi galeriju Kajl Voker Foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, EPA Mohamed Messara, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U rujnu ove godine Kilner i Walker snimljeni su kako skupa po gradu obavljaju razne obveze, što je dokazalo da je njihov brak i dalje čvrst, unatoč njegovim preljubima i pričama o razvodu. Kyle i Annie imaju četvero djece - sinove Romana (12), Rianna (8), Reigna (6) i Rezona (1).

