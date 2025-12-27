Slušaj vest

Bruklin Bekam i njegova supruga Nikola Pelc Bekam obeležili su praznike jednostavnom, ali toplom porukom. Par je na Instagramu objavio niz fotografija na kojima poziraju nasmejani u usklađenim crvenim božićnim pidžamama, ispred bogato ukrašene novogodišnje jelke.

Uz fotografije su poručili: "Svima želimo srećan Božić i srećnu Novu godinu ispunjenu ljubavlju, mirom i srećom."

U galeriji pogledajte kako su Bruklin Bekam i Nikola Pelc proslavili Božiž bez njegove porodice:

Bruklin Bekam i Nikola Pelc proslavili Božić bez njegove porodice Foto: Printscreen/ Instagram/ nicolaannepeltzbeckham

I dok je sama objava bila nenametljiva i pozitivna, komentari pratilaca brzo su otkrili sasvim drugačiju atmosferu. Brojni fanovi osvrnuli su se na sve češća nagađanja o narušenim odnosima između Bruklina i njegove porodice, pozivajući na pomirenje.

"Isključiti roditelje iz svog života nikada nije rešenje", napisao je jedan pratilac, dok je drugi dodao: "Brukline, idi kući i poseti roditelje. Život je prekratak." Treći komentar glasio je: "Šta je porodica ako ne zajedništvo? Vrati se kući i budi s njima."

U galeriji pogledajte kako je porodica Bekam proslavila Božić bez Bruklina i Nikole:

Porodica Bekam proslavila Božić bez najstarijeg sina Bruklina Foto: Printscreen/ Instagram/ victoriabeckham

Praznici provedeni uz Nikolinu porodicu

Reakcije dolaze nakon medijskih napisa da je Bruklin navodno blokirao pojedine članove porodice na društvenim mrežama, što je dodatno podstaklo priče o sve većem razdoru. Ni Bruklin ni Nikola se nisu direktno osvrnuli na te navode, zadržavši fokus isključivo na prazničnoj poruci.

Poznato je da par ove praznike provodi u krugu Nikoline porodice, što su takođe podelili na društvenim mrežama.

