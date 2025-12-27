Slušaj vest

Dolazak holivudske superzvezde poput Toma Kruza u mali, mirni gradić obično bi izazvao opšte oduševljenje i potragu za autogramima. Međutim, u britanskom Ist Grinstedu situacija je potpuno suprotna – stanovnici su besni, a zvezdu akcionih filmova dočekali su demonstranti s transparentimai jasnom porukom da više nije dobrodošao

Glumac, koji je sa svoje 63 godine i dalje zaštitno lice sajentologije, svake godine helikopterom sleće na ogromno imanje Saint Hill Manor, britansko sedište ove kontroverzne organizacije. Povod je raskošni trodnevni bal koji okuplja hiljade sledbenika iz celog sveta, ali za lokalno stanovništvo to znači samo jedno – saobraćajni kolaps, nepodnošljivu buku i osećaj bespomoćnosti pred moćnom organizacijom.

"Gradić mu služi samo za sletanje"

Lokalni stanovnici žale se na nisko preletanje helikoptera kojim Tom Kruz redovno "upada" u gradić, ali i na taktiku sajentologa koji demonstrante pokušavaju da nadglasaju puštanjem muzike iz gajdi s razglasa.

Osim buke generatora koja ne prestaje do kasno u noć, stanovnike brine i sve veći uticaj organizacije na lokalnu politiku. Bivši gradonačelnici snimljeni su u druženju s Kruzom, a sajentolozi su se infiltrirali u lokalne događaje, poput paljenja božićnih lampica i vatrogasnih vežbi. Mnogi smatraju da su lokalni moćnici postali "neobični saveznici" meštanima iz Saint Hilla, što kod građana stvara osećaj nesigurnosti.

Britanski "Twin Peaks"

Ovaj gradić u Zapadnom Saseksu se već godinama naziva britanskim "Twin Peaksom" zbog neobične atmosfere i stalne prisutnosti sajentologa koji, prema tvrdnjama meštana, sprovode kampanje vrbovanja čak i po lokalnim prodavnicama. Iako organizacija tvrdi da je u proteklih deset godina prikupila više od dva miliona funti za lokalne ciljeve, stanovnici to vide kao pokušaj kupovanja naklonosti.

