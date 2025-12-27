Slušaj vest

Poznati glumac Branislav Lečić otac je troje dece. Iz braka sa Ivanom Vujadinović dobio je ćerku Anu i sina Ivana, dok iz zajednice sa voditeljkom Ninom Radulović ima sina Lava. Iako je često prisutan u javnosti, Lečićeva deca vode prilično različite živote kada je reč o medijskoj pažnji.

Ana krenula očevim putem, Ivan bira privatnost

Lečićeva ćerka Ana odlučila je da se bavi glumom, a u toj odluci imala je punu podršku svog oca. Njeno profesionalno opredeljenje često se povezuje sa slavnim prezimenom, ali ona samostalno gradi svoj put. Sa druge strane, njen brat Ivan izabrao je zanimanje koje nema veze sa javnom scenom i trudi se da ostane van medija. Ipak, jednom prilikom Ana je na društvenim mrežama objavila njegovu fotografiju, što je odmah izazvalo veliku pažnju.

Fotografija koja je izazvala reakcije

Objava Ivanove slike na Aninom Instagram profilu nije prošla nezapaženo. Komentari su se brzo nizali, a brojne pripadnice lepšeg pola nisu krile oduševljenje njegovim izgledom. Iako se sam Ivan ne eksponira, ta kratka epizoda bila je dovoljna da privuče pažnju javnosti.

Dva braka i ista emocija

Branislav Lečić iza sebe ima dva braka – prvi sa Ivanom Vujadinović, sa kojom je dobio dvoje dece, i drugi sa Ninom Radulović, iz kog ima sina. Glumac je ranije govorio o tome da je sa obe supruge ostvario snažnu povezanost gotovo momentalno.

"Dešavalo se da me opije nečija energija na prvu, da kliknemo i moja prva žena je na taj način upoznata, pa i druga. Ja sam, u tom smislu, potpuno detence. Prosto se desi neka šifra, nešto klinke"

Šta za njega znači privlačnost

Lečić je istakao da spoljašnji izgled nije presudan faktor u njegovim emotivnim izborima, već da suština dolazi iznutra.

"Nema veze to sa spoljašnošću. Volim lepotu lica, tela, lepotu gesta, komunikacije, disanja, šaputanja, sve je to sastavni deo nečega što je utisak. Mislim da glavne stvari potiču iznutra. Ovo jeste mamac nekad se razočaraš, jer iza toga nema ništa ili nema ništa što nije tvoj broj, ali nekad se desi da je to baš to."

Stav o braku i razvodu

Glumac otvoreno govori i o svom pogledu na brak, ističući da ostajanje u zajednici po svaku cenu ne smatra ispravnim rešenjem.

"Ne treba po svaku cenu ostati u braku, to ne dolazi u obzir. To ostajmo zbog dece u braku, to su alibiji, upropastim sopstvenu emociju i život zato što imam odgovorsnot prema deci. Ja sam u razvedenom odnosu ali se dobro slažem sa svojim ženama zbog dece, vaspitavamo tu decu i oni najmanje osećaju to. Ne mačujemo se preko dece"

Ovim stavom Lečić naglašava da su međusobno poštovanje i dobrobit dece važniji od formalnog opstanka braka.

