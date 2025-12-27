Slušaj vest

Prepoznatljiv, senzualan glas, snažna pojava i urođena elegancija učinili su Eartu Kit jednom od najupečatljivijih figura svetske scene. Ipak, iza blistavog imidža skrivala se biografija satkana od siromaštva, odbacivanja i ličnih trauma. Tokom čitavog života nosila je uverenje da je začeta nasiljem i da joj je otac bio Nemac – čovek koga nikada nije upoznala.

Rođena 17. januara 1927. godine, Earta Kit je iz gotovo beznadežnih okolnosti uspela da izgradi karijeru koja je ostavila neizbrisiv trag u muzici, filmu i televiziji. Bila je prva Afroamerikanka koja je tumačila lik žene-mačke u seriji "Betmen" 1967. godine, dok je pesma "Santa Baby" postala jedan od najpoznatijih božićnih hitova svih vremena.

Između obožavanja i progona

Slavni Orson Vels opisao ju je kao "najuzbudljiviju ženu na svetu", dok su decenijama kasnije poverljivi dokumenti CIA bez ikakvih dokaza donosili potpuno drugačiju sliku, nazivajući je "sadističkom nimfomankom". Njena sudbina neprestano je oscilirala između divljenja publike i nemilosrdnih političkih i društvenih osuda.

Detinjstvo bez sigurnosti i pripadnosti

Earta Mej Kit rođena je na plantaži pamuka u Južnoj Karolini. Identitet njenog oca, belca, nikada nije zvanično potvrđen, a majka ju je već sa pet godina ostavila rođacima. Detinjstvo je provela u krajnjoj bedi, često bez osnovnih uslova za život. U jednom intervjuu iz 1971. godine otvoreno je govorila o gladi koja ju je pratila u ranim godinama:

"Sećam se perioda kada nismo imali ništa da jedemo. Činilo se beskonačno dugo. Morali smo da se oslanjamo na šumu i na ono što bismo uspeli da iskopamo iz zemlje - korov ili travu koja je imala nešto poput luka pri dnu. Kada bismo pronašli tako nešto, tada bismo bili u redu".

Earta Kit Foto: United Artists - Longridge Enter / AFP / Profimedia

Sebe je u detinjstvu nazivala "uličarkom", ali je verovala da ju je upravo takvo iskustvo oblikovalo i dalo snagu da opstane.

Rana koja nikada nije zarasla

Iako je na sceni delovala snažno i nepokolebljivo, privatno je nosila dubok osećaj odbačenosti. U jednom televizijskom razgovoru, kada joj je voditelj pročitao njene reči: "Majka me je dala sa pet godina, i ako me je majka dala, znači da me ne želi. Zašto bi me onda iko želeo?", priznala je da je ceo život živela sa osećajem "da vas najvažnija osoba na svetu nije želela".

"Mislim da postoji mnogo objašnjenja zašto me je majka ostavila. Iako sam pokušala da to sebi objasnim, i dalje mi je veoma teško da prihvatim."

Potraga za identitetom

Earta Kit je umrla, a da nikada nije saznala ko joj je otac. Njena ćerka Kit Šapiro kasnije je otkrila da je, kada je Earta u poznim godinama prvi put videla izvod iz matične knjige rođenih, ime oca bilo precrtano kako bi se sačuvao njegov ugled u tadašnjem segregisanom društvu. Taj trenutak ju je duboko potresao. Zbog mešovitog porekla često se osećala kao autsajder, čak i unutar crnačke zajednice.

Earta Kit Foto: United Artists - Longridge Enter / AFP / Profimedia

"Oni ne razumeju da ja o sebi ne razmišljam kao o crnkinji. Ja o sebi mislim kao o osobi koja pripada svima. Dokle god sebe doživljavate kao nekoga ko pripada samo jednoj rasi, naciji ili religiji, vi morate biti pristrasni… Moj otac je bio belac, moji baka i deka su Čiroki Indijanci, majka mi je bila polu crnkinja. Moja krv je vaša i svačija i biti pristrasan prema bilo kom delu te krvi meni je potpuno besmisleno"

Brak koji je produbio podele

Godine 1960. udala se za američkog biznismena Bila Mekdonalda, sa kojim je dobila ćerku. Iako je brak kratko trajao, u tadašnjoj Americi dodatno je raspirio kontroverze zbog rasnih podela. Earta je kasnije govorila da je često imala osećaj da ne pripada nigde – ni zbog porekla, ni zbog svojih izbora.

Karijera jača od prepreka

Profesionalni uspon započeo je kada se priključila plesnoj trupi Ketrin Danam. Sa 19 godina stigla je na Brodvej, potom osvojila evropske scene, posebno London i Pariz, gde je postala kabare senzacija. Hit "Santa Baby" učvrstio je njen status muzičke zvezde. Širu televizijsku publiku osvojila je kao žena-mačka u seriji "Betmen", a novu generaciju gledalaca 2000. godine kao glas Izme u animiranom filmu "Carevo novo odelo".

Earta Kit Foto: United Artists - Longridge Enter / AFP / Profimedia

Cena iskrenosti

Njena američka karijera doživela je nagli zastoj nakon događaja u Beloj kući 1968. godine, kada je pred Lejdi Berd Džonson javno osudila rat u Vijetnamu:

"Vi šaljete najbolje iz ove zemlje da budu ubijeni i osakaćeni. Oni se pobune na ulicama. Puše travu, drogiraju se. Ne žele u školu jer će biti otrgnuti od majki da bi bili poslati da poginu u Vijetnamu"

Posle toga našla se pod prismotrom, a CIA je formirala dosije prepun glasina. Na pitanje o etiketi "nimfomanke", kratko je odgovorila: "Kakve to veze ima sa CIA-om, čak i da jesam?". Dok su joj vrata u SAD bila zatvorena, uspešno je nastupala širom Evrope.

Povratak i pravo lice Earte Kit

Veliki povratak na Brodvej dogodio se 1978. godine u mjuziklu "Timbuktu!". Tada je otvoreno govorila o razlici između scenske persone i privatne žene:

Earta Kit Foto: United Artists - Longridge Enter / AFP / Profimedia

"Ja nisam ekstrovert. Kao 'Earta Kit' mogu da zavodim, ali kao Earta Mej - zaboravite. Krijem se jer nikada nisam imala sigurnost da će Earta Mej biti prihvaćena".

Majčinstvo kao najveća ljubav

Zbog sopstvenog detinjstva, ćerku je vodila svuda sa sobom, želeći da joj pruži sigurnost koju sama nije imala. Kit Šapiro kasnije je postala čuvar majčine umetničke i lične zaostavštine, kao i autorka njenih memoara. Earta Kit preminula je na Božić 2008. godine, u 81. godini, ostavivši iza sebe životnu priču koja i danas izaziva divljenje, ali i tugu.

