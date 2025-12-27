Slušaj vest

Koko Ostin podelila je sa pratiocima lepe porodične vesti – svega nekoliko dana pred katolički Božić, ona i njena porodica uspeli su da se usele u novu kuću. Vest je odmah izazvala veliku pažnju, a društvene mreže preplavili su kadrovi luksuznog doma.

Nova vila u znaku stakla i luksuza

Starleta je pokazala delove nove kuće koja je, kako se može videti, znatno veća od prethodne – gotovo duplo. Vila odiše modernim stilom, obiluje staklenim površinama i već je bila bogato ukrašena u prazničnom duhu. Zidove krase porodične fotografije, naslovnice časopisa, kao i slike njihovih kućnih ljubimaca, dok je enterijer pažljivo osmišljen i luksuzno opremljen.

U galeriji pogledajte novu kuću Koko Ostin i Ajs Tija:

Koko Ostin pokazla novu kuću

Odakle novac za ovakav dom?

Mnogi su se zapitali kako je Koko uspela da priušti ovako raskošno zdanje. Odgovor se nameće sam po sebi – njen suprug, glumac i reper Ajs Ti, godinama ima stabilnu i uspešnu karijeru, dok i sama Koko vodi nekoliko profitabilnih biznisa, uz dodatne izvore prihoda, uključujući i popularne online platforme.

Božić u prepoznatljivom Koko stilu

Poznata po tome da voli da privlači pažnju, Koko ni ovog Božića nije izneverila očekivanja. Na sam praznik najpre je objavila fotografiju nogu u papučama sa perjem, a potom se pojavila i u izazovnom kostimu Baba Mrazice, što je izazvalo brojne reakcije na mrežama.

Poreklo koje izaziva podeljena mišljenja

Koko Ostin pokazla novu kuću

Za Koko Ostin često se može čuti da je nazivaju "prvom Srpkinjom koja se proslavila u Holivudu", ali istovremeno joj deo publike iz Srbije poručuje i da "ćuti odakle je, da nas ne sramoti". U Srbiji je boravila više puta, nevezano za turneje supruga koji je poznat kao veliki ljubitelj Balkana. O svom poreklu govorila je ranije na društvenim mrežama, kada je podelila fotografiju iz tinejdžerskih dana.

"Na ovoj slici sam brineta i imam 14 godina. Mislim da baš i ne izgledam kao Srpkinja. Inače, to je zemlja iz koje su došli moji preci".

Nakon toga je objavila još fotografija iz detinjstva, kao i porodične slike sa majkom i sestrom.

Razlog zbog kog je često na meti kritika

Od samog početka karijere, Koko Ostin važi za osobu koja ne beži od kontroverzi. Javnost je više puta burno reagovala na njene postupke u vezi sa odgajanjem ćerke – od provokativnih fotografisanja u kojima je dete bilo prisutno još kao beba, do priznanja da ju je dojila do četvrte godine.

Takođe, često je kritikovana jer je ćerki dozvoljavala veštačke nokte, učila je da tverkuje, dok ju je istovremeno vozila u kolicima i u uzrastu kada su mnoga deca već odavno prestala da ih koriste.

Skandal koji se i danas pamti

Jedan od najkomentarisanijih poteza bio je kada se Koko javno pohvalila da ćerku kupa u sudoperi.

Koko Ostin kupa dete u sudoperi

Zbog toga se našla na meti oštrih kritika, a priča je ponovo aktuelizovana nakon useljenja u novu kuću – mnogi se pitaju kolika li je sudopera u novom domu.

Ipak, taj deo kuće ovog puta nije pokazala, a da li će nastaviti stare navike i u novoj vili, ostaje da se vidi.

