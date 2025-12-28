Slušaj vest

Autorka serijala o Hariju Poteru, Dž. K. Rouling, i dalje svakodnevno zarađuje ogromne sume zahvaljujući elektronskim izdanjima priča o mladom čarobnjaku. Podaci pokazuju da interesovanje za Poterov svet ne slabi ni mnogo godina nakon prvog objavljivanja knjiga, a čitava franšiza i dalje funkcioniše kao pravi finansijski gigant.

Carstvo nastalo iz sedam romana danas obuhvata osam filmskih nastavaka, pozorišnu predstavu, video-igre i novu TV seriju koja je u pripremi – a sve to autorki donosi višemilionsku zaradu.

Zapanjujuće brojke digitalne prodaje

Danijel Redklif i Megi Smit u filmu Hari Poter Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Britanski The Sun analizirao je finansijske izveštaje kompanije Pottermore Ltd., koja upravlja digitalnim izdanjima knjiga Dž. K. Rouling, i došao do podataka koji deluju gotovo neverovatno. Prema tim navodima, prodaja e-knjiga donosi autorki u proseku oko 173.000 evra dnevno.

Prihodi ne dolaze samo od originalnih sedam romana, već i od dodatnih naslova koji su se tokom godina nadovezali na Poterov univerzum – poput scenarija za predstavu Hari Poter i ukleto dete, ali i raznih "pratećih" knjiga koje postoje unutar izmišljenog sveta čarobnjaka.

Kako se navodi, sve veći broj čitalaca odlučuje se upravo za digitalna izdanja – bilo da žele ponovo da se vrate priči iz detinjstva, bilo da žele da ljubav prema Hariju Poteru prenesu na svoju decu.

Popularnost sa problematičnom stranom

Dž. K. Rouling Foto: Profimedia

Međutim, Poterov fenomen nema samo romantičnu i nostalgičnu dimenziju, niti se svodi isključivo na ogromnu zaradu. U Škotskoj, na primer, već godinama postoje problemi zbog masovnog priliva turista koji dolaze da vide vijadukt Glenfinan, poznat po scenama u kojima preko njega prolazi Hogvorts ekspres.

Lokalno stanovništvo sve je nezadovoljnije jer posetioci često ostavljaju smeće, a zabeleženi su čak i slučajevi u kojima su ljudi na tom području ostavljali ljudski izmet. Desilo se i nekoliko ozbiljno opasnih situacija – pojedinci su hodali po železničkim šinama i umalo stradali pod vozom.

Stare priče, nova preispitivanja

Zanimljivo je i to da se mnogi fanovi vraćaju e-knjigama kako bi priče podelili sa novim generacijama – ili da bi proverili kako danas funkcionišu priče koje su obožavali kao deca. Upravo ta nova čitanja donela su i nove kritike.

Danijel Redklif u serijalu Hari Poter Foto: Warner Bros / 1492 Pictures / AFP / Profimedia

Pisac Džejson K. Pargin, na primer, smatra da se serijal, kada se danas ponovo pročita, raspada na više nelogičnosti i da "gotovo nijedan obrt u priči nema smisla". Po njegovom mišljenju, Rouling uvodi magične čini i rešenja onda kada su joj potrebni kao izlaz iz zapleta, iako bi te iste čarolije bile izuzetno korisne i ranije – ali tada, naravno, niko ne razmišlja o njima.

S druge strane, reč je o dečjem serijalu o čarobnjačkoj školi, pa se mnoge nelogičnosti mogu opravdati činjenicom da likovi nove veštine uče usput – upravo onda kada im postanu potrebne.

