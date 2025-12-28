Otkriveno koliko autorka zarađuje od Hari Poter elektronskih knjiga: Od cifre će vam se zavrteti u glavi
Autorka serijala o Hariju Poteru, Dž. K. Rouling, i dalje svakodnevno zarađuje ogromne sume zahvaljujući elektronskim izdanjima priča o mladom čarobnjaku. Podaci pokazuju da interesovanje za Poterov svet ne slabi ni mnogo godina nakon prvog objavljivanja knjiga, a čitava franšiza i dalje funkcioniše kao pravi finansijski gigant.
Carstvo nastalo iz sedam romana danas obuhvata osam filmskih nastavaka, pozorišnu predstavu, video-igre i novu TV seriju koja je u pripremi – a sve to autorki donosi višemilionsku zaradu.
Zapanjujuće brojke digitalne prodaje
Britanski The Sun analizirao je finansijske izveštaje kompanije Pottermore Ltd., koja upravlja digitalnim izdanjima knjiga Dž. K. Rouling, i došao do podataka koji deluju gotovo neverovatno. Prema tim navodima, prodaja e-knjiga donosi autorki u proseku oko 173.000 evra dnevno.
Prihodi ne dolaze samo od originalnih sedam romana, već i od dodatnih naslova koji su se tokom godina nadovezali na Poterov univerzum – poput scenarija za predstavu Hari Poter i ukleto dete, ali i raznih "pratećih" knjiga koje postoje unutar izmišljenog sveta čarobnjaka.
Kako se navodi, sve veći broj čitalaca odlučuje se upravo za digitalna izdanja – bilo da žele ponovo da se vrate priči iz detinjstva, bilo da žele da ljubav prema Hariju Poteru prenesu na svoju decu.
Popularnost sa problematičnom stranom
Međutim, Poterov fenomen nema samo romantičnu i nostalgičnu dimenziju, niti se svodi isključivo na ogromnu zaradu. U Škotskoj, na primer, već godinama postoje problemi zbog masovnog priliva turista koji dolaze da vide vijadukt Glenfinan, poznat po scenama u kojima preko njega prolazi Hogvorts ekspres.
Lokalno stanovništvo sve je nezadovoljnije jer posetioci često ostavljaju smeće, a zabeleženi su čak i slučajevi u kojima su ljudi na tom području ostavljali ljudski izmet. Desilo se i nekoliko ozbiljno opasnih situacija – pojedinci su hodali po železničkim šinama i umalo stradali pod vozom.
Stare priče, nova preispitivanja
Zanimljivo je i to da se mnogi fanovi vraćaju e-knjigama kako bi priče podelili sa novim generacijama – ili da bi proverili kako danas funkcionišu priče koje su obožavali kao deca. Upravo ta nova čitanja donela su i nove kritike.
Pisac Džejson K. Pargin, na primer, smatra da se serijal, kada se danas ponovo pročita, raspada na više nelogičnosti i da "gotovo nijedan obrt u priči nema smisla". Po njegovom mišljenju, Rouling uvodi magične čini i rešenja onda kada su joj potrebni kao izlaz iz zapleta, iako bi te iste čarolije bile izuzetno korisne i ranije – ali tada, naravno, niko ne razmišlja o njima.
S druge strane, reč je o dečjem serijalu o čarobnjačkoj školi, pa se mnoge nelogičnosti mogu opravdati činjenicom da likovi nove veštine uče usput – upravo onda kada im postanu potrebne.
