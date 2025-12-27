Slušaj vest

Holi Remzi, ćerka poznatog britanskog kuvara Gordona Remzija, izgovorila je sudbonosno "da" olimpijskom šampionu Adamu Pitiju u raskošnom okruženju čuvene opatije Bat Ebi.Venčanje, koje je privuklo ogromnu pažnju medija, već se smatra jednim od najpraćenijih događaja godine u Velikoj Britaniji.

Mlada Holi, stara 25 godina, i 31-godišnji Adam, izlazili su iz istorijske crkve osmeh na licu, držeći se za ruke dok su ih okupljeni pokušavali makar na tren da vide. Nakon ceremonije, slavlje je nastavljeno u luksuznom gruzijskom imanju Kin Haus, daleko od očiju javnosti.

Glamur, emocije i skrivena drama

Iako su haljine i dizajnerski detalji privlačili pažnju, venčanje je bilo obeleženo i porodičnom tenzijom. Holi je u crkvu ušla u pratnji svog oca, Gordona, koji nije krio emocije.

Tajnu svoje venčanice čuvala je elegantnim belim ogrtačem sa čipkom, dok su okupljeni pokušavali da zavire u detalje haljine. Pre nego što je kročila u crkvu, poljubila je oca u obraz, a Gordon je okupljenima dobacivao: "Srećan Božić", dok je obezbeđenje pravilo prolaz kroz gužvu.

Ponosni otac je tog jutra na društvenim mrežama objavio i emotivnu poruku: "Neizmerno sam srećan što mogu da otpratim ovu prelepu mladu do oltara i što dobijam neverovatnog zeta. Volim te, Holi, i ne mogu biti ponosniji tata."

Gosti iz sveta slavnih

Među zvanicama našla se i cela porodica Bekam. Dejvid i Viktorija stigli su u elegantnim izdanjima, zajedno sa decom Romeom, Kruzom i Harper. Viktorija je zablistala u dugoj tamnoj haljini, dok je četrnaestogodišnja Harper nosila crnu toaletu sa kratkom bundicom.

Ukupno je venčanje okupilo oko 200 gostiju, među kojima su bili poznati TV voditelji, sportisti, vrhunski kuvari i bliski prijatelji porodice Remzi, potvrđujući prestiž događaja i status mladenaca u britanskoj eliti.

Porodična tenzija: Piti porodica ostala po strani

Dok su gosti slavili, porodica mladoženje bila je daleko od Batsa, u Staffordširu. Adamovi roditelji, Kerolajn i Mark, zajedno sa širim krugom porodice, nisu bili pozvani na ceremoniju zbog eskalirajućeg porodičnog sukoba koji je kulminirao u novembru.

Kerolajn je ranije priznala da je razmišljala da se pojavi ispred crkve: "Biću tamo i gledaću sa ulice", ali je odustala dodajući: "Bilo bi previše tužno. Ne želim da mu pokvarim veliki dan."

Posebno ju je pogodilo što nije bila pozvana ni na devojačko veče, dok je u isto vreme pazila Adamovog petogodišnjeg sina Džordža iz prethodne veze. Dok su cvetni aranžmani krunisali ulaz u opatiju, u kući porodice Piti vladala je tišina i gorčina, što je dodatno povećalo interesovanje medija.

Adam Piti i sin pred oltarom

Adam je u opatiju stigao miran i staložen, u crnom odelu sa leptir mašnom, držeći za ruku svog sina Džordža. Tog jutra podelio je fotografiju izlaska sunca uz poruku: "Jutro našeg venčanja", naglašavajući mir i fokus pred veliki trenutak.

Dok je Holi ulazila u brak kao ćerka jednog od najuticajnijih ljudi svetske gastronomije, Adam je istovremeno uplovio u brak kao olimpijski šampion, ali i čovek koji je iza sebe nosio bolno porodično poglavlje.

