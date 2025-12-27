Slušaj vest

Ćerka Kim Kardašijan i Kanjea Vesta, Nort Vest, podelila je na društvenim mrežama nesvakidašnji i topao porodični prizor koji je brzo postao tema komentara. Razlog je i taj što se u kadru našla njena maćeha, Bjanka Sensori, sa kojom se Nort retko javno pojavljuje u ovako opuštenom izdanju.

Na Instagram storiju dvanaestogodišnja Nort objavila je snimak ekrana video-poziva koji je prvobitno podelila reperka Bejbiksosa. Na fotografiji se vidi kako Nort sedi tik uz Bjanku Sensori dok zajedno razgovaraju sa muzičarkom. Objavu je ukrasila emotikonima jelke i novca sa krilima, zbog čega su mnogi zaključili da je razgovor vođen tokom božićnih praznika.

Odnos koji deluje prirodno i blisko

Nort Vest objavila fotku sa Bjankom Ćensori. Foto: Printscreen/Instagram/northwest

Iako tačan datum poziva nije poznat, fotografija je ostavila snažan utisak bliskosti između Nort i Bjanke, koja je od 2022. godine u braku sa njenim ocem, Kanjeom Vestom. Njihov odnos deluje spontano i opušteno, što je dodatno iznenadilo javnost naviknutu na strogo kontrolisane porodične slike slavnih.

Bjanka Sensori, australijska arhitektkinja koja je često u fokusu zbog provokativnih modnih izdanja, u privatnim porodičnim situacijama pokazuje znatno smireniju i brižniju stranu. Tokom godina više puta je viđana u društvu Nort i njene braće i sestara, bez pompe i javnih nastupa.

Bjanka u ulozi maćehe

U avgustu ove godine Bjanka je sa Kanjeovom decom primećena u Los Anđelesu, potpuno zakopčana i daleko od imidža po kojem je poznata. Ranije su je paparaci zabeležili i na večerama sa Nort, kao i na zajedničkim putovanjima, uključujući i boravak u Parizu, gde su posećivale restorane brze hrane.

Još 2023. godine, Bjanka, Nort i Kanje snimljeni su zajedno u restoranu Nobu u Malibuu, što je tada dodatno podstaklo priče da se između devojčice i maćehe gradi stabilan i blizak odnos.

Nort Vest i prvi koraci na Instagramu

Nortina objava sa Bjankom dolazi ubrzo nakon njenog zvaničnog pojavljivanja na Instagramu, koje se dogodilo 19. decembra. Na profilu je jasno naznačeno da je reč o nalogu "pod upravom roditelja". Prve objave bile su diskretne – zamućena fotografija sa znakom mira i selfi na kojem rukama prekriva lice. Za samo nekoliko dana Nort je prikupila skoro milion pratilaca, što je ponovo otvorilo rasprave o prisustvu dece poznatih ličnosti na društvenim mrežama.

Stil koji izaziva reakcije

Posebnu pažnju izazvala je njena božićna objava, na kojoj je pokazala dijamantske grilz u obliku ajkulinih zuba, koje je izradio poznati zlatar Džoni Deng. Fotografije su nastale u privatnom avionu njene majke, poznatom kao Kim Er. Nort je nosila belu trenerku sa grafičkim printom, patike brenda Krom Harts i upečatljivu tirkiznu kosu.

Ipak, njen stil često izaziva i zabrinutost javnosti. Ranije se pojavljivala sa pirsingom na prstu, lažnim tetovažama na licu i naglašenim noktima, što je dovelo do brojnih kritika upućenih Kim Kardašijan.

Kim Kardašijan o kritikama

Zbog negativnih reakcija, Kim je bila primorana da se oglasi i jasno postavi granice kada je reč o društvenim mrežama svoje ćerke.

"Nort, ako ikada objavi TikTok, to je sa mog telefona. Mora da traži dozvolu, ja objavljujem i ja vidim sve komentare", rekla je Kim, dodajući da je hajka protiv njenog deteta "uznemirujuća i užasna".

U jednom od intervjua, Kim je istakla i da je eksperimentisanje sa stilom sastavni deo odrastanja: "Njena prijateljstva, kostimi i stil su deo odrastanja. Nekad pogrešimo pred celim svetom, ali kao roditelj učiš u hodu."

