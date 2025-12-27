Princ Hari i Megan Markl nisu na dobrom glasu u Holivudu

Megan Markl i princ Hari suočavaju se sa još jednom promenom u svom komunikacionom timu. Sa pozicije glavne direktorke za komunikacije povukla se Meredit Mejns, i to nakon manje od godinu dana saradnje sa slavnim parom. Ovo je još jedan u nizu odlazaka iz njihovog tima, koji već godinama privlači pažnju javnosti zbog čestih promena u strukturi i kadrovima.

Profesionalni put i razlozi odlaska

Izvor blizak Meredit Mejns otkrio je za Page Six da je odluka o odlasku bila lična i profesionalna, a ne rezultat sukoba ili nezadovoljstva.

"Meredit je neustrašiva i nikad se ne žali, zaista je uživala u radu tamo, ali dođe trenutak kada je vreme da krene dalje. Dolazi iz sveta tehnoloških i venture kapital kompanija, gde je stalno mnogo toga u toku, pa je navikla na takav tempo."

Prema istom izvoru, iako su neki smatrali da njen profesionalni background nije tipičan za ovakvu ulogu, saradnja je bila uspešna.

"Drugi su možda smatrali da nije tradicionalna pozadina za ovu ulogu, ali meni je delovalo da je dobro funkcionisalo. U gotovo godinu dana postigla je mnogo - pokrenula je Meganin podkast i TV emisiju, a istovremeno je nadgledala humanitarni rad princa Harija."

Dodaje se i da je Mejns ispunila sve zadatke koji su pred nju bili postavljeni.

"Priča se da ima puno planova za narednu godinu i veoma je uzbuđena."

Poruka zahvalnosti i planovi za budućnost

Meredit Mejns se povodom odlaska i sama oglasila za Page Six, naglašavajući zahvalnost na saradnji sa vojvodom i vojvotkinjom od Saseksa.

"Nakon godine inspirativnog rada sa princom Harijem i Megan, vojvodom i vojvotkinjom od Saseksa, i organizacijom Archewell, u 2026. godini ću krenuti ka novim profesionalnim izazovima. Izuzetno sam zahvalna paru i celom timu na svemu što rade za svet."

Odlazak je potvrdio i zvanični portparol para: "Meredit Mejns i agencija Method Communications završili su saradnju sa Archewell. Vojvoda i vojvotkinja su zahvalni na njihovom doprinosu i žele im sve najbolje."

Česte promene u komunikacionom timu

Mejns je ovu funkciju obavljala oko deset meseci, a njen odlazak navodno predstavlja već jedanaestu promenu portparola u poslednjih pet godina. Pre nje, saradnja sa agencijom Method Communications okončana je nakon svega sedam meseci.

Kako se navodi, nova agencija sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama već je angažovana za deo komunikacionih poslova, dok pozicija glavne direktorke za komunikacije zasad neće biti popunjena. Njene obaveze preuzeće direktor komunikacija za Veliku Britaniju i Evropu, Lijam Megvajer.

Restrukturiranje organizacije Archewell

Promene u timu deo su šireg restrukturiranja fondacije Archewell. Prema navodima Page Sixa, najmanje četvoro zaposlenih napustilo je organizaciju, među njima i bivši zamenik portparola iz Los Anđelesa, kao i nekadašnji britanski portparol. U decembru su Hari i Megan objavili da je njihova organizacija promenila ime u Archewell Philanthropies. Ubrzo nakon toga, oko 60 odsto zaposlenih, odnosno troje ljudi, ostalo je bez posla.

Portparol para istakao je da su ove promene bile neminovne: "Trenutno je ostatak tima na svojim pozicijama. Ova promena podrazumeva da su otkazi nekih zaposlenih, posebno u administrativnim ulogama, neizbežni."

Finansijski izazovi i smanjenje troškova

Izvor blizak paru tvrdi da su finansijski razlozi igrali ključnu ulogu u odluci o smanjenju tima.

"Veliko pitanje bilo je: da li će Archewell prestati sa radom ili će druga fondacija preuzeti funkciju? Hari i Megan su tražili sponzora koji bi pokrio troškove i održao stvari jeftinijim. U suštini, sve je to dim i ogledala", rekao je izvor.

Novi život daleko od dvora

Princ Hari (41) i Megan Markl (44), glumica poznata po seriji "Suits", povukli su se sa kraljevskih dužnosti 2020. godine i započeli novi život u Montecitu u Kaliforniji. Tamo žive sa decom, princem Arčijem (6) i princezom Lilibet (4), fokusirani na porodični život i humanitarni rad.

