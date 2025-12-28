Slušaj vest

Glumac Petar Strugar uživa u vezi sa koleginicom Ninom Nešković, sa kojom se ljubav dogodila upravo na daskama koje život znače, a pre nje je imao i te kako buran ljubavni život.

Naime, Petar je bio oženjen glumicom Ivanom Nikolić, koja je inače starija od njega 6 godina. S njom je dobio sina Zarija, a njihov razvod usledio je 2015. godine.

Jednom prilikom je ispričao detalje privatnog života, te se tada dotakao i kraha braka.

"Porodica je bitna, nekad uspe, nekad ne uspe. Nije mi bilo teško zbog razvoda, ali mi je bio težak taj momenat kad shvatiš da nisi sam, tu je dete. Ipak, živ se čovek na sve navikne", počeo je glumac, a na pitanje u kakvim je odnosima sa majkom svog prvog deteta, odgovorio je:

"Kad se raziđete, zašto ne bi bili u dobrim odnosima. Sve moraš da staviš sa strane jer to dete ništa nije krivo. Progutaš šta treba da progutaš. Sada smo možda u boljim odnosima nego kad smo bili zajedno, da", pričao je u emisiji kod Goce Tržan.

Goca Tržan ga je pitala da li mu je žao što nije sačuvao porodicu.

"Najvažnije je da shvatiš da smo svi ljudi i da je sve to normalno, sve je rešivo. Nema razlog da se prolongira nešto što ne ide, da se insistira, ako ne ide, ne ide, idemo dalje. Sam pao, sam se udario".

Po svaku cenu želeo dete

Strugar ističe da mu je najvažnije bilo da postane otac, te je istakao da voli što se ostvario u toj ulozi kao mlad, sa 26 godina.

"Moja ideja je bila da dobijem dete, i meni je to bilo važno. Porodica mi je važna i moji su me tako vaspitali."

Petar je istakao i da bi voleo da dobije još naslednika.

"Bože zdravlja, ja bih voleo da imam petoro, šestoro dece, to sam od srednje škole govorio, ali videćemo polako."

