Slušaj vest

Ema Heming, supruga glumca Brusa Vilisa, progovorila je o emocionalnom teretu snalaženja kroz praznike otkako je njenom suprugu dijagnostikovana demencija. "Za mene praznici nose uspomene na Brusa, koji je bio u centru svega", poručila je ona u blogu objavljenom na njenoj web-stranici.

"Obožavao je ovaj period godine – energiju, porodično vreme, tradicije. Bio je onaj koji je pravio palačinke, igrao se na snegu s decom, postojana prisutnost koja se kretala kroz kuću kako je dan odmicao. Postojala je uteha u rutini, u tome da sam znala tačno kako će dan izgledati, posebno jer sam stvorenje navike", nastavila je Ema, pa dodala:

U galeriji pogledajte neka od retkih pojavljivanja Brusa Vilisa u javnosti otkako su mu dijagnostikovane neizlečive bolesti:

1/7 Vidi galeriju Na paparaco fotografijama Brusa Vilisa se jasno vidi koliko je bolest uznapredovala Foto: Bruce/Javiles / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

"Demencija ne briše te uspomene. Ali stvara prostor između tada i sada. I taj prostor može da boli."

Slavnom glumcu je 2022. godine dijagnostikovana afazija, poremećaj govora. Nešto manje od godinu dana nakon toga, glumčeva porodica je otkrila da mu je dijagnostikovana i frontotemporalna demencija, koja utiče na ponašanje, govor i kretanje. Ne postoji lek za ovo stanje.

U galeriji pogledajte fotografije Eme Heming i Brusa Vilisa:

1/6 Vidi galeriju Ema Heming Vilis i Brus Vilis porodične fotografije Foto: Instagram/emmahemingwillis, Printscreen/Instagram

"Tuga tokom praznika može da se pojavi na neočekivane načine. Može da dođe dok vadite ukrase iz skladišta, pakujete poklone ili slušate poznatu pesmu. Može da vas iznenadi usred sobe pune ljudi ili u tihom trenutku, kada su svi otišli na spavanje. Uhvatim sebe kako, bezazleno, proklinjem Brusovo ime dok se borim s prazničnim lampicama ili zadacima koji su nekad bili njegovi. Ne zato što sam ljuta na njega – nikada zbog toga – nego zato što mi nedostaje način na koji je nekad vodio prazničnu akciju. Da, dobro me naučio, ali i dalje smem da budem frustrirana, jer je to još jedan podsetnik na to koliko su se stvari promenile", poručila je.

U galeriji pogledajte kako je Brus Vilis proslavio 70. rođendan:

1/5 Vidi galeriju Brus Vilis proslavio 70 rođendan sa porodicom Foto: PLANET PHOTOS / Planet / Profimedia

Ema je rekla i da su im praznici nekad donosili "nekomplikovanu radost", dok danas dolaze "zamršeni u mrežu tuge". Heming je dodala da je najteži deo praznika kao negovateljice očekivanje da će sve učiniti normalnim, čak i dok tiho oplakuje život koji je nekad delila sa suprugom.

"Okruženi smo slikama koje prikazuju kako praznici treba da izgledaju – savršeno ukrašeni domovi, ležerna okupljanja, nasmejana lica snimljena u usklađenim pidžamama. Čak i kada znamo da su te slike pažljivo odabrane, one i dalje mogu da stvore osećaj neuspeha i dodatnog gubitka kada se naša stvarnost ne podudara s njima. Kada je demencija deo vaše porodice, "normalno" postaje pokretna meta. Dugo sam želela da praznici ostanu tačno onakvi kakvi su bili, kao da bi to moglo da nas zaštiti od onoga što se dešava. Ali učim da fleksibilnost nije odustajanje. To je prilagođavanje. To je biranje saosećanja i stvarnosti iznad savršenosti. To je razumevanje da se smisao ne nalazi u veličini okupljanja ni u uglađenosti dana. On se nalazi u prisutnosti", napisala je Ema, pa nastavila:

Brus i Talula Vilis Foto: Printscreen/ Instagram/ buuski

"Tuga nije znak nezahvalnosti. To je znak ljubavi. Nema sumnje da su praznici sada drugačiji. Ali drugačije ne znači prazno. Ne znači slomljeno. Ne znači lišeno značenja. Još uvek postoji povezanost. Ljubav. Postoji radost. I ako vam se ovo doba godine čini teškim, znajte da niste sami. Ne radite to pogrešno. I ne postoji jedan ‘pravi način‘ da prođete kroz ovo doba godine kada je demencija deo vašeg života. Postoji samo vaš način. I to je dovoljno", prenosi Jutarnji.hr.

Supruga slavnog glumca je poslednjih godina tražila savete od lekara i stručnjaka kako bi bolje razumela demenciju, njeno napredovanje, kao i to šta negovatelji mogu da učine kako bi svojim voljenima pružili najbolji mogući kvalitet života. "Jako volim i brinem se za svog supruga. Želim da u ovo sledeće poglavlje svog života uđe zbrinut i voljen", rekla je ona ranije.

Video: Raša Bukvić otkrio kakav je zapravo Brus Vilis