Francuska glumica Brižit Bardo preminula je danas u 91. godini, saopštila je danas Fondacija Brižit Bardo.

Brižit Bardo je rođena 28. septembra 1934. godine u Francuskoj. Bila je glumica, pevačica, manekenka i aktivistkinja za prava životinja.

Na filmu je debitovala 1952. godine, a postala je poznata ulogom u filmu "I Bog stvori ženu" svog tadašnjeg supruga Rožea Vadima. Zajedno sa Merilin Monro postala je seks-simbol 50-ih i 60-ih godina 20. veka. Godine 1974, dan pred 40. rođendan, prekinula je filmsku karijeru i posvetila se borbi za zaštitu životinja.

Glumila je u 51 filmu, nastupila u nekoliko mjuzikala i snimila više od 60 pesama. Odlikovana je ordenom Legije časti 1985. Nakon penzionisanja, postala je aktivistkinja za prava životinja i osnovala Brižit Bardo fondaciju.

Neki od najpoznatijih filmovima u kojima je glumila su i "Privatna život", "Sve zvezde su moje", "Prezir", "Specijalni agent" i mnogi drugi.

