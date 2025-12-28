Slušaj vest

Život slavne Brižit Bardo, koja je preminula danas u 91. godini, bio je obavijen intrigama, skandalima, burnim vezama i alkoholom, ali i toksičnim odnosima, a među najupečatljivijim pričama koje se vežu za nju je tema odnosa nje i njenog sina.

Brižit Bardo smatrana je jednom od najlepših žena svih vremena.

Njeni kontroverzni postupci i izjave oduvek su privlačili pažnju svetske javnosti - od toga da se skidala gola u filmovima kada to još nije bilo uobičajeno, pa sve do činjenica da je tvrdila da zna lek za koronu. Ceo život ove prelepe plavuše obavijen je intrigama, skandalima, burnim vezama i alkoholom, ali i toksičnim odnosima, a među najupečatljivijim pričama koje se vežu za nju je tema odnosa nje i njenog sina.

Brižit je rodila samo jedno dete, sina Nikolasa-Žaka Šarea, a od početka života svoje bebe tretirala ga je kao da mu je, u najboljem slučaju, zla maćeha.

Brižit je od rane mladosti plenila pažnju seksualnošću i senzualnošću. Kada je imala samo 17 godina, htela je da se uda za Rodžera Voldima. Roditelji su joj zabranili, pa je iz inata pokušala da se ubije. Budući da u tome nije uspela, roditelji su popustili i dozvolili joj da se uda. Brak je trajao samo pet godina, a razišli su se jer su međusobno varali jedno drugo. Dve godine nakon razvoda od Voldima, Brižit se udala za glumca Žaka Šarea.On je insistirao na porodici i Brižit je zatrudnela.

Brižit Bardo sa sinom i mužem Žakom Šarijeom Foto: Profimedia

Sina Nikolasa, izjavila je jednom prilikom, nikada nije volela i s njim nije imala gotovo nikakav odnos, a istakla je i kako joj je trudnoća bila nešto najgore što je moglo da joj se dogodi u životu. Poistovetila je svoju trudnoću s teškom bolešću i smatrala da je tih 9 meseci njenog života najgore potraćeno vreme.

Nekoliko puta je dete koje je nosila u stomaku nazvala zloćudnim tumorom i "da bi bilo bolje roditi psa nego to dete".

Osam meseci nakon porođaja, na 26. rođendan, pokušala je da oduzme sebi život. Razlog je bio loš brak koji se završio razvodom. Zbog svega što se događalo, Nikolas je odrastao uz oca – tako je sud odredio.

Kako se pričalo, čim je Brižit saznala da je trudna, tražila je doktora koji bi joj obavio abortus. Bila je užasnuta idejom rađanja, ali u Francuskoj je tada abortus bio ilegalan, pa je na kraju ipak rodila. Pri kraju trudnoće nije izlazila iz kuće jer nije želela da je iko vidi veliku, nateklu i s velikim stomakom, pa se osećala kao u zatvoru. Uz to, patila je od mučnina i sveukupno doživela prave traume, pa je njen odnos s jedinim sinom od početka njegovog života bio katastrofalan.

"Bio je kao tumor koji me jeo iznutra. Srećnija bih bila da sam rodila psa nego bebu", rekla je jednom prilikom i priznala kako nikada nije pristala da ga doji. Ljubav prema detetu pokazivala je samo za vreme zvaničnih fotografisanja, a čim bi novinari otišli, prepuštala ga je u ruke mužu i nije s njim htela da ima nikakvog posla.

Foto: Jean-Luc Godard, Brigitte Bardot, StudioCanal

Odnos Brižit prema malenom Nikolasu nije se popravio ni s njegovim odrastanjem. Kada je dečak imao 12 godina, želeo je neko vreme da ostane kod majke, ali je ona odbila da ga primi u svoju kuću. Nakon toga, Nikolas majku nije video dugo 5 godina, a kasnije, kada je dečak stasao u muškarca, Brižit je odlučila da bi ipak želela da se zbliži sa sinom – ali bilo je prekasno.

Nikolas je već bio student na ekonomiji u Parizu, a kada je odlučio da se venča ćerkom diplomate, svoju majku nije pozvao na venčanje. Godinama ju je ignorisao, iako se Brižit u svojim četrdestim setila da bi ipak želela da poznaje svog sina. On joj ipak nije nikada oprostio sve uvrede i boli koje mu je nanela, te odbija da je uvede u svoj život sve do danas.

Foto: Profimedia

Kada je Nikolas dobio svoje ćerke, odbio je da dozvoli Brižit da ih upozna, a početkom 1990-ih su čak završili i na sudu zbog glumičinog neplaćanja alimentacije za Nikolasa. Morala je na kraju da mu isplati 250.000 franaka.

"Ona voli svoje krznene kapute, a ja volim svoju porodicu", rekao je jednom prilikom Nikolas medijima o svojoj majci i tako dao do znanja kako nikada nije zaboravio njen odnos prema njemu u detinjstvu, te da nikada nije oprostio njeno zanemarivanje.

Brižit je, navodno, pred kraj života veoma patila zbog lošeg odnosa sa svojim jedinim detetom – to je kazna koju plaća za to što je bila takva majka. Tako je sin ipak uspeo da joj se brutalno osveti i nanese joj jednaku bol kakvu je ona sama nanela njemu.

Foto: Bertho Films / Christophel Collection / Profimedia

Inače, nakon razvoda od Nikolasova oca, Brižit se udala po treći put za nemačkog milionera i plejboja Gantera Saša, ali i ta sreća je kratko trajala. Ganter je počinio samoubistvo 2011. godine i taj događaj je potpuno slomio slavnu glumicu.

Na kraju je sreću pronašla s Bernardom Dormaleom, a iako nikada nije postala požrtvovna majka, barem je majčinska osećanja izrazila prema životinjama. Osnovala je udruženje za zaštitu životinja, i to nakon što je založila sav svoj nakit i novac usmerila na podizanje zaklade.

"Dala sam mladost i lepotu muškarcima, a životinjama ću dati znanje i mudrost", zaključila je jednom prilikom skandalima sklona glumica.

