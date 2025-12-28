Slušaj vest

Legednarna Brižit Bardo, koja je preminula u 91. godini, iako se iz sveta glume povukla još 1973. godine, u istoriji svetske kinematografije je ostavila neizbrisiv trag.

Kako bi "sedma umetnost" izgledala da je početkom davnih pedesetih nije ulepšala zanosna Parižanka? BB, kako su je zvali, je ostavila dubok trag u kinematografiji, ali je postala i neizostavni segment pop kulture, poseban žanr bez kojeg bi prošlo stoleće teško bilo i zamisliti.

U galeriji pogledajte fotografije večite fatalne žene Brižit Bardo:

1/7 Vidi galeriju Brižit Bardo Foto: Courtesy Everett Collection / Everett / Profimedia, Sport Films / Christophel Collection / Profimedia, HA / Hollywood Archive / Profimedia

Više od drugih velikih glumica generacije koja je gotovo nestala, heroina francuskog novog talasa i ultimativni seks-simbol znala je kako da razbije tabue i promeni sliku društva svog vremena, čemu nisu doprinele samo vanvremenska lepota i nezaboravne uloge, već i buntovna priroda, oštar jezik i vatrene izjave.

Sa scene se povukla 1973, i od tada je toliko retko izlazila iz svoje kuće u Sen Tropeu, da ste imali više šanse da na nekom prestižnom festivalu, ulici ili događaju vidite vanzemaljca nego Brižit Bardo. Kao da je sva ta slava zadesila nekog drugog, Brižit Bardo do poslednjeg dana nije razumela zbog čega svet i dalje priča o njoj.

U galeriji pogledajte fotografije Brižit Bardo iz mladosti:

1/8 Vidi galeriju Brižit Bardo Foto: Profimedia

"Otišla sam zato što više nisam imala šta da kažem. Svesna sam da se to nije svidelo svima, da su mnogi ljuti na mene. Ali, u životu su me toliko fotografisali i snimali... Sada želim samo prirodu i mir", istakla je u intervjuu koji je dala u maju prošle godine, prvom posle više od decenije izbegavanja bilo kakvog kontakta sa medijima, osim povremenih kratkih komentara kada bi se neko od njenih kolega preselio u večnost.

"Sa 90 godina nemaš više prijatelja", iskreno je rekla tada večita fatalna žena, otkrivši da je 90. rođendan proslavila tako što je "rano otišla u krevet", prenela je Blic žena.

Foto: Profimedia

Nedavno se pojavila lažna vest o njenoj smrti

U oktobru je na društvenim mrežama osvanula vest o tome da je Brižit Bardo preminula, ali se ubrzo ispostavilo da je u pitanju laž. Glumica je ove tvrdnje i sama oštro demantovala.

"Živa sam, dobro sam!", poručila je tada Brižit Bardo, negirajući informaciju kojom je neimenovani influenser šokirao svet – da je preminula. Glasine, doduše, nisu bile baš neosnovane, budući da je francuska filmska ikona tada provela tri nedelje u bolnici u Tulonu.

"Ne znam koji je idiot proširio lažnu vest o mojoj smrti, ali znajte da sam dobro i da nemam nameru da odem". Cela Francuska je odahnula posle objave na zvaničnom X nalogu legendarne glumice u oktobru, što je ujedno bilo i njeno poslednje oglašavanje u javnosti.

Međutim, danas je objavljena vest da je Brižit Bardo preminula, i nažalost, nije bila lažna.

Video: Sahrana oca Marije Šerifović