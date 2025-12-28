Slušaj vest

Svet filma i pop kulture danas se oprašta od Brižit Bardo, legendarne francuske glumice i jedne od najvećih ikona 20. veka, čiji su lepota, bunt i slobodan duh zauvek promenili pojam filmske zvezde.

Vest o smrti Brižit Bardo objavila je njena fondacija.

"Fondacija Brižit Bardo s neizmernom tugom objavljuje smrt svoje osnivačice i predsednice, Madam Brižit Bardo, svetski poznate glumice i pevačice, koja je odlučila da napusti svoju prestižnu karijeru kako bi posvetila svoj život i energiju dobrobiti životinja i svojoj fondaciji", preneo je BBC.

Brižit En-Meri Bardo rođena je 28. septembra 1934. u Parizu. Kao devojčica pokazivala je talenat za ples i studirala je balet pre nego što je s 15 godina započela karijeru kao model – njena pojava na naslovnici magazina "Elle" otvorila joj je vrata filmskog sveta.

Nakon nekoliko manjih uloga, svetsku slavu doneo joj je film ''I Bog stvori ženu'' (And God Created Woman, 1956), reditelja i njenog tadašnjeg supruga Rožea Vadima. Uloga Žulijet pretvorila ju je u međunarodnu senzaciju, redefinišući pojam filmske zvezde i ženskog stila u posleratnoj eri.

Tokom 1950-ih i 60-ih Bardo snima niz važnih filmova koji su je učvrstili kao jednu od najvažnijih glumica svoje generacije. Neki od najpoznatijih naslova obuhvataju: "Istina" (1960), "Prezir" (1963), "Viva Maria!" (1965), "A Very Private Affair" (1962), "Come Dance with Me!" (1959).

Ukupno je glumila u više od 50 filmova, a njena prisutnost na ekranu ostavila je neizbrisiv trag na francusku i svetsku kinematografiju.

Bardo se udavala četiri puta i imala je sina, Nikolasa, s drugim suprugom Žakom Šarijeom. Njeni odnosi, romanse i brakovi često su bili pod lupom javnosti, a mediji su pratili svaki njen korak.

Uprkos karijeri u filmskoj industriji, Bardo je često isticala kako joj medijska pažnja i imidž seks-bombe nisu uvek odgovarali, što je s vremenom doprinelo njenoj odluci da se povuče iz javnog života.

Godine 1973. Bardo se povukla iz glume, kada je imala 39 godina, odlučna da se udalji od glamura i fokusa kojim je okružena. Posvetila se drugoj velikoj strasti – aktivizmu za prava životinja.

Godine 1986. osnovala je Fondaciju Brižit Bardo, neprofitnu organizaciju posvećenu zaštiti životinja širom sveta. Njeno zalaganje uključivalo je kampanje protiv zlostavljanja i ubijanja životinja, zaštitu ugroženih vrsta i kritike industrijskih standarda.

Iako visoko cenjena zbog svog rada za životinje i uticaja na film i modu, Bardo je bila i figura kontroverzi. U kasnijim godinama njeni javni nastupi i komentari o društvenim i političkim pitanjima izazivali su snažne reakcije – neki su ih kritikovali kao provokativne i polarizovane.

Brižit Bardo ostaje zapamćena kao jedna od najvažnijih filmskih i kulturnih figura 20. veka – žena koja je promenila percepciju ženske uloge na filmskom platnu, uticala na modu i popularnu kulturu, a poslednje decenije života posvetila je borbi za prava životinja.

