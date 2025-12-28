Slušaj vest

Predsednik Francuske Emanuel Makronoglasio se povodom vesti da je preminula Brižit Bardo, legenda francuskog i svetskog glumišta.

"Njeni filmovi, njen glas, njen blistavi sjaj, njeni inicijali, njene tuge, njena velika strast prema životinjama, njen lik koji je postao Marijana – Brižit Bardo je oličavala život slobode. Francusko postojanje, univerzalni sjaj. Doticala nas je. Oplakujemo legendu jednog veka", napisao je Emanuel Makron na društevnoj mreži X nakon vesti o smrti Brižit Bardo.

Legednarna Brižit Bardo, koja je preminula u 91. godini, iako se iz sveta glume povukla još 1973. godine, u istoriji svetske kinematografije je ostavila neizbrisiv trag.

U galeriji pogledajte fotografije Brižit Bardo iz mladosti:

1/25 Vidi galeriju Brižit Bardo Foto: Marianne Productions / AFP / Profimedia, Jean-Luc Godard, Brigitte Bardot, StudioCanal

Sa scene se povukla 1973, i od tada je toliko retko izlazila iz svoje kuće u Sen Tropeu, da ste imali više šanse da na nekom prestižnom festivalu, ulici ili događaju vidite vanzemaljca nego Brižit Bardo. Kao da je sva ta slava zadesila nekog drugog, Brižit Bardo do poslednjeg dana nije razumela zbog čega svet i dalje priča o njoj.

U galeriji pogledajte kako je Brižit Bardo izgledala u poslednjim godinama života:

1/9 Vidi galeriju Brižit Bardo danas Foto: Profimedia

"Otišla sam zato što više nisam imala šta da kažem. Svesna sam da se to nije svidelo svima, da su mnogi ljuti na mene. Ali, u životu su me toliko fotografisali i snimali... Sada želim samo prirodu i mir", istakla je u intervjuu koji je dala u maju prošle godine, prvom posle više od decenije izbegavanja bilo kakvog kontakta sa medijima, osim povremenih kratkih komentara kada bi se neko od njenih kolega preselio u večnost.

Video: makron dočekao Vučića u Jelisejskoj palati