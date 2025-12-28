Slušaj vest

Ljubavni život Brižit Bardo, koja je preminula u 91. godini, bio je jednako buran i intrigantan kao i njena filmska karijera, obeležen brojnim strastvenim vezama, brakovima i skandalima koji su punili naslovnice.

Tokom decenija svoje karijere, naročito u ranim godinama filmskog rada, Brižit je imala nekoliko kultnih ljubavnih veza s kolegama glumcima, ali i s osobama iza kamera, a udavala se četiri puta.

Godine 1952, kada je imala 18 godina, Brižit se udala za reditelja Rožea Vadima, koji je bio šest godina stariji od nje. To je bilo godinama pre nego što će steći reputaciju po vezama s mladim i lepim glumicama (poput Džejn Fonde).

Rastali su se 1956, razveli 1957. godine, ali su ostali dobri prijatelji i nastavili su da sarađuju u godinama koje su usledile.

Godine 1956. započela je aferu s Žan-Luijem Trentenjanom, svojim partnerom iz filma ''I Bog stvori ženu'', što je doprinelo raspadu njenog braka. Žan-Lui je u to vreme takođe bio u braku s glumicom Stefan Odran, ali ona se od njega razvela kasnije iste godine.

Glumci su živeli zajedno dve godine, ali veza nije potrajala, naročito zbog toga što je Brižit započela novu aferu s muzičarom Žilberom Bekoom. Brižit i Žan-Lui raskinuli su 1958, što je dovelo do kratkog zatišja u njenoj karijeri.

Brižit se, međutim, brzo oporavila i pronašla ljubav s glumcem Žakom Šarijeom, svojim partnerom iz filma ''Babeta ide u rat''. Započeli su burnu romansu i venčali se 1959. godine, a samo sedam meseci kasnije dobili su sina, iako je Brižit u tadašnjim intervjuima priznala da je pomisao na majčinstvo nije posebno radovala.

Brižit Bardo sa sinom Nikolasom Foto: Profimedia

Godine 1962. Brižit i Žak objavili su razvod, delimično zbog njene afere s holivudskom zvezdom Glenom Fordom. Njihovog sina Nikolasa-Žaka Šarijea uglavnom je odgajao otac, a s biološkom majkom imao je malo kontakta sve dok nije postao punoletan.

Nakon toga nastavila je glumačku karijeru punim intenzitetom, već tada kao velika zvezda, te je kratko živela s muzičarom Bobom Zagirijem između 1963. i 1965. godine.

Foto: HA / Hollywood Archive / Profimedia

Njen treći brak sklopljen je 1966. s nemačkim milionerom i plejbojem Ginterom Zaksom, koji ju je osvojio tako što je helikopterom preleteo njenu vilu na Francuskoj rivijeri i bacio gomilu ruža na njen dom. Ipak, navodno je već nekoliko dana nakon venčanja započela aferu s pevačem Majkom Sarnom.

Ni taj brak nije potrajao – rastali su se 1968, a razveli 1969. godine. Godine 1968. započela je vezu s glumcem Patrikom Žilom, svojim partnerom u filmu ''Medved i lutka'', koja je trajala do 1971.

Foto: Profimedia

Tokom sledeće dve decenije Brižit je imala niz zapaženih romansi, između ostalih s pevačem Seržom Gensburom, barmenom i instruktorom skijanja Kristijanom Kaltom, piscem Džonom Gilmorom, glumcem Vorenom Bitijem i drugima.

Njene najduže veze u tom periodu bile su sa vajarem i glumcem Miroslavom Brozekom, od 1975. do 1979, za kog je čak pozirala za neke skulpture, te s francuskim televizijskim producentom Alenom Bugren-Duborom, od 1980. do 1985. godine.

Foto: Profimedia

U julu 1992. Brižit je upoznala Bernara d’Ormala, poslovnog čoveka i savetnika Žan-Marija le Pena, bivšeg čelnika krajnje desne francuske političke stranke Nacionalni front (danas Nacionalno okupljanje). Već sledećeg meseca su se venčali.

Taj brak je tada podstakao Brižit da popravi odnos sa sinom, a njena zajednica s Bernarom ostala je jaka do njene smrti. Njihov brak je trajao duže nego njena prethodna tri zajedno.

Brižit Bardo i Ganter Saks Foto: Willi Schneider / Shutterstock Editorial / Profimedia

U svojoj knjizi "Larmes de combat" Brižit je otvoreno govorila o razlozima brojnih afera i kratkotrajnih veza:

"Sa svakom vezom stalno sam se vraćala u potragu za drugim ljubavima kada bi sadašnja postala mlaka. Ne volim sredinu, ono manje dobro. Uvek sam tražila strast. Zato sam često bila neverna. A kada bi strast počela da se gasi, spakovala bih kofere.''

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

