Legendarna Brižit Bardo, koja je umrla danas u 91. godini, retko se pojavljivanja u javnosti poslednjih decenija, da bi u maju ove godine napravila iskorak, posle duže od jedne decenije. Razlog je bila njena "poslednja borba", kako je rekla tada za francusku televiziju BFMTV.

Vest da je umrla Brižit Bardo rastužila je milione širom planete. Brižit Bardo krasio je neustrašiv duh, koji ju je pratio tokom filmske karijere, ali i u njenoj borbi za prava životinja.

„Ne želim čak ni da se fotografišem. Biti na televiziji je izvanredno“, rekla je Brižđit Bardo, čijim izgledom su mnogi bili oduševljeni, pa je dodala: "Borim se u bici koja zaslužuje deo mene. Najbolje što mogu da uradim u ovoj situaciji jeste da javno istupim. Nije me bilo 11 godina".

Uputila je tada važnu poruku: „Želim ukidanje lova na lisice. To je užas. Francuska vlada apsolutno mora, nakon 50 godina neodgovorenih zahteva, barem da mi da ovu pobedu".

Uputila je tada otvoreno pismo francuskom predsedniku Emanuelu Makronu, koji se oglasio povodom njene smrti. Pismo je poslala i premijeru i članovima parlamenta, a dodala je na svoju poruku "slušni aparat, "trik" koji je sama osmislila, usmeren na političke vođe koji su se oglušavali na njene molbe.

Zahtev Brižit Bardo za potpunu zabranu lova na lisice u Francuskoj nije uvažen kao opšta nacionalna mera, iako su njene kampanje dovele do određenih lokalnih ograničenja. Poldsetimo, zbog "oštrog rečnika i uvreda" upućenih predsedniku lovačkog saveza tokom borbe za prava životinja, Brižit Bardo je više puta kažnjavana, u te kazne spadala je i ona novčana od 5.000 evra iz 2021. godine.

Emanuel Makron Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

"Mislim da mogu da pobedim. Na kraju, ovo je moja poslednja bitka. Sa 90 godina neću ponovo da počinjem sve ispočetka za pet ili 10 godina. Ovo je poslednja borba", poručila je tada.

Podsetimo, glumica je od 1992. bila braku sa Bernarom d'Ormajem, bivšim savetnikom Marin le Pen, politilčke protivnice Makrona.

Imala je izrazito desničarske političke stavove, kritikovala je politiku Emanuela Makrona godinama. "Ova vlada počela je veoma loše. Makron nema samilosti prema životinjama i prirodi. On je čestitao lovcima nakon završenog lova, dok su bile još tople. To je skandalozno i neprimereno“, rekla je 2017, pa mu poslala otvoreno pismo.

Iste godine je poručila još jednu oštru kritiku. "Pozivam sve one koji vole i poštuju životinje da ne glasaju za Makrona. Bilo je to pet dana uoči izbora na kojima su Francuzi birali između Makrona i kandidatkinje ekstremne desnice Marin le Pen. Bivša glumica je naglasaila da je Makron zuauzeo stranu organizacija lovaca i uzgajivača protiv udruženja koja se bore za prava životinja.

"Prezir koji ima prema patnji životinja dokaz je da nema uopšte empatije prema njima što se vidi u njegovom hladnom pogledu", kritikovala je Makronovu izjavu da nema ništa protiv lova.

