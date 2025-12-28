Milica Milša otkrila da ima rak: Glumica operisana pa se oglasila iz bolnice "Slučajno sam otkrila promene na koži"
Glumica Milica Milša (57) saopštila je na Instagramu da je imala dve operacije u toku jučerašnjeg dana jer je sasvim slučajno uočila promene na koži.
Milica je navela da je najbitnije otići na vreme kod doktora čim se primeti nešto neobičajno.
"Sasvim slučajno, pre nekoliko dana, kozmetičarka mi je otkrila promenu na koži. Par dana kasnije i sama sam otkrila još jednu. Odmah sam otišla kod lekara i dijagnostifikovan mi je basocelularni karcinom kože na dva mesta. Juče sam imala dve operacije. I dobro je što sam odmah otišla kod lekara i što su operacije urađene odmah. Zato želim da upozorim sve da ne zanemaruju promene na svojoj koži i da odmah odu kod lekara čim primete nešto tako. Jer, to je jako bitno da bi se bolest izlečila. Idemo dalje - napisala je Milša.
Inače, ovim povodom oglasio se i njen suprug Žarko Jokanović koji joj se obratio na Instagramu:
"Moj hrabri Emčić... Prošli smo i ovo... Idemo dalje", poručio je uz njenu fotografiju.
