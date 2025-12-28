Slušaj vest

Glumica Milica Milša na svom Instagram profilu otkrila je da je operisana nakon što su joj doktori prethodno otkrili basocelularni karcinom kože na dva mesta. Kod lekara je otišla nakon što je slučajno primetila promene na koži.

Foto: Nemanja Nikolić

"Sve je proteklo dobre, izašla sam iz bolnice, kod kuće sam, odmaram se. Baš mi doktor kaže kako je divno kad pacijent dođe na vreme. Želim da apelujem na ljude da brinu o svom zdravlju, da ga ne zapuštaju. Da odmah idu kod lekara. Jer, evo, neka tačka beznačajna, a ispod nje može da bude vulkan. Promena na koži neće nestati sama od sebe, treba odmah da se obrate lekaru - rekla je Milica Milša za "Blic" i otkrila koji su njeni sledeći koraci.

"Otišla sam zaista na vreme kod doktora, lekar je zavodolja posle intervencije. Odmaram se i čekam rezultate - istakla je glumica.

Glumica nakon tretmana kod kozmetičara otkrila karcinom.

- Sasvim slučajno, pre nekoliko dana, kozmetičarka mi je otkrila promenu na koži. Par dana kasnije i sama sam otkrila još jednu. Odmah sam otišla kod lekara i dijagnostifikovan mi je basocelularni karcinom kože na dva mesta. Juče sam imala dve operacije. I dobro je što sam odmah otišla kod lekara i što su operacije urađene odmah. Zato želim da upozorim sve da ne zanemaruju promene na svojoj koži i da odmah odu kod lekara čim primete nešto tako. Jer, to je jako bitno da bi se bolest izlečila. Idemo dalje - napisala je Milša.

(Kurir.rs/Blic)