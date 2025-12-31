Slušaj vest

Poslednji dani godine uvek su idealno vreme za njeno sumiranje. U svetu šoubiznisa 2025. su obeležile tri veridbe poznatih o kojima je govorila cela planeta. Među damama koje su na svom prstu ponosno ponele dijamantski prsten našle su se Tejlor Svift, Georgina Rodrigez i Majli Sajrus.

Godine čekanja se isplatile

1/35 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo i Georgina Rodrigez na jahti Foto: Profimedia

Kristijano Ronaldo (40) verio je svoju dugogodišnju devojku Georginu Rodrigez (31). Ova vest je u avgustu odjeknula svim svetskim medijima. Prelepa španska influenserka pokazala je na svom Instagram profilu fotografiju svog ogromnog vereničkog prstena. Jedan od najpoznatijih sportsko-džet set parova u vezi je devet godina, ali je Ronaldo do sada vešto "hvatao krivine" na pomen veridbe.

Par se upoznao dve godine nakon što se bivši igrač "Mančester junajteda" 2015. razišao od Irine Šajk. Kada su Ronaldo i Rodrigez u januaru 2017. prisustvovali svom prvom događaju kao par, dodeli najboljih FIFA fudbalskih nagrada u Nemačkoj, društvo im je pravio sin sportiste kojeg je dobio sa surogat majkom. Georgina je radila u prodavnici čuvene modne marke kada su se upoznali.

Par je držao svoju vezu u tajnosti prvih nekoliko meseci, ali kada su ljudi saznali da se zabavljaju, fudbalski navijači su počeli masovno da se pojavljuju u "Gučiju". Toliko da se menadžer prodavnice plašio da će fanovi oterati bogatu klijentelu, a Rodrigez je otpuštena u decembru 2016. nakon samo osam meseci rada u radnji.

Georgina Rodrigez pokazuje raskošni verenički prsten vredan 10 miliona dolara Foto: Instagram

U roku od godinu dana njih dvoje su dobili svoje prvo zajedničko dete, Alanu Martinu, 12. novembra 2017. Uprkos glasinama da su se venčali na maloj ceremoniji u Maroku, njih dvoje se ipak nisu venčali. Doduše, Rodrigez ima "pečat odobrenja" Ronaldove majke, Marije Dolores dos Santos Aveiro.

Ovo je Ronaldu četvrto dete, nakon Kristijana Juniora i blizanaca Eve i Matea. U oktobru 2021. Ronaldo i njegova devojka su objavili da očekuju blizance: dečaka i devojčicu.

Dugo su čekali ovaj srećan događaj. Međutim, u aprilu 2022, Kristijano Ronaldo i Đorđina Rodrigez objavili su gubitak svog dečaka. Preživela je samo devojčica.

Ljubav na prvi pogled

1/6 Vidi galeriju Tejlor Svift je u vezi sa ragbistom Trevisom Kelsijem Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Patrick Smith / Getty images / Profimedia, Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Jedan od najpoznatijih parova na svetu, pop zvezda Tejlor Svift i NFL igrač Trevis Kelsi, obradovali su fanove vešću da su se verili.

Srećnu vest o veridbi Tejlor Svift i Trevis Kelsi su podelili na društvenim mrežama uz niz fotografija snimljenih u raskošnom cvetnom vrtu. U opisu su kratko i duhovito napisali: „Vaša učiteljica engleskog i vaš učitelj fizičkog će se venčati.“

Ova objava odmah je izazvala buru reakcija, a obožavaoci su preplavili Instagram komentarima čestitki i oduševljenja.

Pevačica i Trevis započeli su vezu početkom 2023. godine, a romansu su javno potvrdili u oktobru iste godine kada su se pojavili zajedno na after-partiju popularne emisije Saturday Night Live. Od tog trenutka, njihova ljubavna priča postala je pravi medijski fenomen, privlačeći ogromnu pažnju javnosti.

Verenički prsten Tejlor Svift Foto: Printscreen/ Instagram/ taylorswift

Tejlor je postala redovna gošća na Kelsijevim NFL utakmicama, dok je on često viđen na njenim koncertima. Njihovo međusobno podržavanje samo je dodatno učvrstilo utisak da su „savršeni par iz snova“.

Ljubav na slepo

1/9 Vidi galeriju Verila se Majli Sajrus Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia, AFF/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Majli Sajrus i Maks Morando vereni su nakon četiri godine veze. Par, koji je zajedno od 2021, pokrenuo je lavinu šuškanja kada su se pojavili na crvenom tepihu na svetskoj premijeri filma Avatar: Fire and Ash u Los Anđelesu. Dok su pozirali fotografima, Majli je vešto „gurala“ svoj blistavi dijamant u svetla reflektora. Njen prsten potvrdila je i dizajnerka nakita Džeki Ajš, čiji tim je objavio da je prsten ručno izrađen po meri pevačice.

Reč je o jastučasto sečenom dijamantu postavljenom na 14-karatnom žutom zlatu — komad koji je sijao kao da želi da napiše sopstveni naslov.

verenički prsten Majli Sajrus Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia, John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Majli je za britanski Vogue u maju 2023. otkrila da je počela da izlazi sa bubnjarom „neka dva leta ranije“.

„Bili smo spojeni na slepo,” ispričala je tom prilikom, uz napomenu: „Pa... bilo je slepo za mene, ali baš i ne za njega.”

Zvezda „Hana Montane“ nežno je „soft-launchovala“ romansu u novembru 2021. godine, kada je objavila Instagram karusel sa modne revije Gučijevog „Love Parade“ u LA-u — a u jednom od kadrova pojavio se i Morando.