Francuska glumica Brižit Bardo preminula je danas, 28. decembra u 91. godini, saopštila je Fondacija Brižit Bardo. Mnogo pre svoje smrti jasno je znala kako i gde želi da počiva i kako bi volela da je ljudi pamte.

Brižit Bardo je uvek bila jasna u pogledu kraja svog života: "Verujem da će tek nakon moje smrti, nažalost, ljudi prepoznati da sam bila pionir", naglasila je u intervjuu za Le Monde 2018. godine.

Mnogo pre objave o njenoj smrti, napravila je aranžmane za svoju sahranu i savršeno dobro je znala gde želi da bude sahranjena. Filmska diva dugo poznata kao B.B. otkrila je da želi da bude sahranjena u bašti svog imanja, La Madrag, u regionu Var.

"Izabrala sam malo mesto, blizu mora, koje su odobrile vlasti", objasnila je.

Brižit je takođe rekla da ne želi da bude sahranjena na groblju u Sen Tropeu, "gde bi gomila idiota mogla da ošteti grob mojih roditelja i baba i deda. Želim da budu ostavljeni na miru".

Takođe je planirano da njeno imanje bude pretvoreno u muzej, gde će obožavaoci moći da odaju počast i gde bi se prikupljala sredstva za Fondaciju Brižit Bardo.

Ona je izjavila da želi samo svoje ime, prezime, datume rođenja i smrti i krst ugraviran na njenom nadgrobnom spomeniku.

"Ništa više", izjavila je časopisu Point de Vue 2020. godine