Kim i Kloi Kardašijan našle su se na meti žestokih kritika organizacije za zaštitu životinja PETA, ali i brojnih korisnika društvenih mreža, nakon što su za Božić nabavile nove štence.

Naime, Kim je svakom od svoje četvoro dece poklonila po jednog pomeranca, dok je Kloi u porodicu dovela štene labradora kupljeno od odgajivača. Takva odluka izazvala je lavinu negativnih komentara, jer su mnogi istakli da slavne sestre ignorišu sve ozbiljniju krizu napuštenih životinja i prenatrpanih azila, piše Daily Mail.

Kim Kardašijan je prošle nedelje na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj su četiri mala psića sklupčana na kauču. Uz sliku je kratko napisala: „Svako dete je dobilo štene.“

Kim sa bivšim suprugom Kanjeom Vestom ima četvoro dece – ćerke Nort (12) i Čikago (7), kao i sinove Sejnta (10) i Psalma (6). Ipak, ono što je ona očigledno zamislila kao idiličan božićni trenutak, na internetu je dočekano potpuno suprotnim reakcijama.

Nedugo nakon objave oglasila se i Ingrid Njuerkirk, osnivačica organizacije PETA, koja je potez sestara oštro osudila. U izjavi za Daily Mail poručila je da su Kardašijanke propustile priliku da, kao javne ličnosti sa ogromnim uticajem, promovišu udomljavanje životinja iz azila.

„Štenci nisu plišane igračke. Prava je sramota što Kim nije iskoristila priliku da bude glasnogovornica pasa iz skloništa, već je, s pravom, naišla na kritike na društvenim mrežama“, rekla je Njuerkirk.

PETA je pozvala Kim i Kloi da „preuzmu odgovornost“ i sugerisala da pokušaju da se iskupe – na primer, volontiranjem dece u lokalnom azilu, finansiranjem akcija udomljavanja ili makar plaćanjem jednog dana sterilizacije, kako bi se pomoglo u rešavanju rastućeg problema napuštenih životinja.

Dok je PETA uputila zvaničnu kritiku, obični korisnici interneta nisu birali reči – naročito na Redditu. „Štenci nisu božićni pokloni za decu“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Životinje nisu pokloni, osim ako neko zaista želi ljubimca i spreman je da se o njemu brine. Ovo je jezivo.“

Mnogi su izrazili sumnju da će se o psima dugoročno voditi adekvatna briga. „Njima je to samo za pokazivanje dok je malo i slatko. Kada štene odraste, prestanu da brinu o njemu. Apsolutno smešno“, glasio je jedan od komentara.

Nije prvi put

Ovo nije prvi put da se Kim našla na udaru javnosti zbog odnosa prema kućnim ljubimcima. Još 2022. godine bila je u centru kritika nakon što je njena ćerka Nort objavila TikTok video koji je sugerisao da njihovi psi Suši i Sake, koje je Kim navodno udomila zajedno sa sestrom Kortni 2017. godine, žive u garaži.

