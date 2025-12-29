Slušaj vest

Glumica Milica Milša suočila se sa ozbiljnim zdravstvenim izazovom nakon što joj je ustanovljen basocelularni karcinom kože na dva različita mesta. Zbog toga je imala dve hirurške intervencije, koje su obavljene bez odlaganja, a oporavak sada nastavlja u svom domu.

Kako je sama ispričala, promene na koži nisu odmah bile očigledne. Prvu je tokom tretmana primetila njena kozmetičarka, dok je drugu Milša uočila sama, nekoliko dana kasnije. Odmah se obratila lekaru, koji je nakon pregleda postavio dijagnozu i preporučio hitnu operaciju.

15 dana pre operacije uživala na odmoru

Samo petnaestak dana pre nego što je saznala za bolest, glumica je na društvenim mrežama objavljivala fotografije sa odmora. Tokom boravka na Zlatiboru uživala je u bazenu i spa centru, delujući potpuno bezbrižno, ne sluteći da se suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

Nakon operacija, Milica Milša odlučila je da javno podeli svoje iskustvo kako bi upozorila druge da obrate pažnju na signale koje telo šalje.

„Sasvim slučajno mi je otkrivena promena na koži, a zatim sam i sama primetila još jednu. Odmah sam otišla kod lekara i dijagnostikovan mi je basocelularni karcinom na dva mesta. Operacije su urađene brzo i to je bilo presudno. Želim da poručim svima da ne ignorišu promene na koži i da se odmah obrate lekaru, jer je pravovremena reakcija ključna“, poručila je glumica.

