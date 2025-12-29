Slušaj vest

Francuska filmska diva i ikona lepote Brižit Bardo preminula je u 91. godini, a njena životna priča i dalje fascinira javnost. Poznata po plavoj kosi, nezaboravnom stilu i bikinijima, Brižit je postala seks simbol pedesetih i šezdesetih godina prošlog veka zahvaljujući filmu „I Bog stvori ženu“, koji je režirao njen tadašnji suprug Rože Vadim.

Ono što je posebno izdvajalo Bardo bila je njena sloboda i hrabrost – krasila je naslovnice u minimalnoj odeći, bez nakita i parfema, često hodajući bosa ili u baletskim cipelama. Upravo zato se smatra da je „izmislila golotinju“.

Rođena u Parizu 1934. godine, bavila se baletom pre nego što je postala model i filmska zvezda. Sa 15 godina pojavila se na naslovnoj strani časopisa El, a ubrzo su usledile filmske uloge koje su je proslavile širom sveta. Njen izgled je inspirisao i muzičare poput Džona Lenona i Pola Makartnija, koji su zahtevali da njihove devojke oponašaju njen plavi izgled.

Brižit Bardo naga u filmu Foto: Compagnia Cinematografica Champi / AFP / Profimedia

Burni ljubavni život

Brižit je imala četiri braka i niz strastvenih veza. Njen prvi muž bio je reditelj Rože Vadim, a njihov brak se završio 1957. Drugi muž Brižit Bardo bio je glumac Žak Šarije, za koga se udala 1959. godine i sa kojim je dobila sina, Nikolu-Žaka, apar se razveo 1962. godine. Kasnije je imala afere sa kolegama, muzičarima i glumcima, uključujući Žan-Luja Trentinjana, Žilbera Bekoa, Glena Forda i druge.

Brižit Bardo sa sinom i mužem Žakom Šarijeom Foto: Profimedia

Njen treći brak bio je sa nemačkim milionerom Ginterom Saksom, koji je obasipao ružama njenu vilu iz helikoptera. Njen četvrti i poslednji brak bio je sa Bernarom d'Ormalom, sa kojim je ostala do kraja života, i koji joj je pomogao da popravi odnos sa sinom Nikolom-Žakom.

Brižit je otvoreno priznala u svojim memoarima:

Brižit Bardo jedno od poslednjih pojavljivanja Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Sa svakom vezom, stalno bih se vraćala u potrazi za drugim ljubavima kada bi sadašnjost postajala mlaka. Ne volim ono što je između, manje dobro. Oduvek sam tražila strast. Zato sam često bila neverna. A kada bi strast bila pred krajem, spakovala bih kofere.“

Penzionisanje iz filma i aktivizma

Sedamdesetih godina penzionisala se iz glume i posvetila se aktivizmu za prava životinja. Njen politički angažman je ponekad bio kontroverzan, uključujući i njenu javnu podršku krajnje desničarskom Nacionalnom frontu u Francuskoj, što je izazvalo niz osuda.

Iako se povukla iz sveta filma, Brižit Bardo je ostala večna ikona lepote, slobode i strasti, a njen život i dalje intrigira generacije ljubitelja filma i pop kulture.

